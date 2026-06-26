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El Gobierno de Santa Cruz expresó su “más enérgico repudio” a los hechos de violencia registrados este viernes en el ingreso al Foro Austral de La Libertad Avanza, realizado en la ciudad de Río Gallegos, donde participaron diputados y senadores nacionales, dirigentes políticos, vecinos y familias.

Según informó el Ejecutivo provincial a través de un comunicado, durante el arribo de los asistentes un grupo de manifestantes identificados con un sector del kirchnerismo protagonizó agresiones con lanzamiento de huevos, petardos e insultos contra las personas que ingresaban al encuentro político.

La situación se agravó posteriormente con la llegada de una columna del Partido Obrero, cuyos integrantes avanzaron sobre el vallado de seguridad, derribaron parte de la estructura y arrojaron huevos, bolsas de residuos y otros elementos contundentes hacia los participantes del foro.

Desde el Gobierno provincial señalaron que los incidentes afectaron no solo a legisladores nacionales, sino también a vecinos y familias que participaban de manera pacífica de la actividad, incluyendo personas que asistieron junto a niños y debieron resguardarse ante las agresiones.

Columnas del Partido Obrero y del MST se acercaron al lugar para manifestarse

El Gobierno provincial cuestionó la violencia política y llamó al diálogo

En el comunicado oficial, la administración santacruceña sostuvo que los episodios constituyen “un grave ataque a la convivencia democrática” y al derecho de los ciudadanos a participar libremente de actividades políticas sin sufrir intimidaciones ni violencia.

Además, manifestó preocupación por expresiones públicas de funcionarios municipales vinculados al espacio político del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quienes calificaron al Foro Austral como un “aguantadero”.

El Gobierno provincial consideró que ese tipo de declaraciones “profundizan la confrontación política” y generan un clima de intolerancia hacia quienes piensan diferente. En ese sentido, remarcó que quienes ocupan cargos institucionales deben promover el respeto, el diálogo y la paz social.

Respecto al operativo de seguridad, el Gobierno de Santa Cruz aclaró que la organización del Foro solicitó la intervención de Gendarmería Nacional debido a la presencia de legisladores nacionales en la actividad.

Durante los incidentes, se observó un despliegue reducido de efectivos federales, estimado en alrededor de diez agentes, quienes intentaron preservar la seguridad de los asistentes y evitar que la situación escalara.

“La violencia nunca puede reemplazar al debate democrático”

Finalmente, el Gobierno provincial reiteró su compromiso con la defensa de la democracia, la libertad de expresión, el derecho de reunión y el respeto por las instituciones.

“Las diferencias políticas forman parte del sistema democrático, pero jamás pueden justificar la violencia, la intimidación o las agresiones contra quienes ejercen su derecho a participar de un encuentro político”, expresó.

El Ejecutivo santacruceño manifestó su solidaridad con los organizadores, legisladores nacionales, asistentes y todas las personas afectadas por los hechos, y convocó a la sociedad a rechazar cualquier forma de violencia política, defendiendo el diálogo como camino para fortalecer la convivencia democrática en Santa Cruz.