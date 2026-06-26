La apertura del Foro Austral de La Libertad Avanza, realizada este jueves en Río Gallegos, comenzó en un clima de fuerte tensión. Mientras dirigentes, militantes e invitados nacionales ingresaban al salón donde se desarrollaría el encuentro, un grupo de manifestantes protagonizó incidentes que incluyeron el lanzamiento de huevos contra referentes libertarios, insultos, empujones y una agresión contra un fotógrafo de La Opinión Austral.

La situación obligó a reforzar el operativo de seguridad con efectivos de Gendarmería Nacional y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en medio de un contexto provincial atravesado por conflictos salariales y protestas de distintos sectores.

En ese escenario, el diputado nacional Jairo Guzmán dialogó con La Opinión Austral y lamentó los episodios ocurridos antes del inicio del foro, asegurando que ese tipo de manifestaciones representan una imagen que Santa Cruz debe dejar atrás.

“La verdad es que es una lástima que estemos dando este ejemplo y es realmente lo que tenemos que combatir. Creo que Santa Cruz tiene un desafío muy grande contra este tipo de gente que lo único que tiene es la violencia y que no puede entender que la construcción que necesitamos a futuro en la provincia de Santa Cruz es con democracia, es con diálogo. A pesar de que pensemos distinto tenemos que saber respetarnos”, expresó.

El legislador destacó que el encuentro había sido organizado como un espacio de intercambio de ideas y sostuvo que los incidentes desvirtuaron el objetivo del evento. “Acá hay gente que representa a todo el pueblo argentino. Hay gente que viene a dar una exposición que no tiene nada que ver con la política, sino con una idea, y que se encuentra con esta manifestación de gente totalmente sacada, gente que le cuesta razonar y que lo único que tiene para poder esgrimir algo es la violencia. Entonces, lamentablemente estamos viendo esta situación. Ojalá que no pasen mayores”, manifestó. “Hoy si no tenemos una fuerza policial en la calle suceden este tipo de casos”

Consultado sobre el operativo de seguridad, Guzmán consideró indispensable la presencia de fuerzas federales para garantizar el normal desarrollo de la actividad y vinculó esa necesidad con la situación que atraviesa la provincia. “Totalmente. El problema de la seguridad queda manifiesto con este tipo de situaciones donde la escala de la violencia que tiene esta gente puede significar un riesgo tanto para los diputados y senadores que han venido”, afirmó.

En ese sentido, relacionó el escenario con el conflicto salarial que mantiene movilizados a distintos sectores estatales y particularmente con el reclamo policial. “Estamos en el medio de un conflicto de índole político y también salarial, porque no nos olvidemos que ahora una parte de la representación de la Policía también ha tomado una posición política desde el lado kirchnerista y eso desvirtúa todo. Porque hay un reclamo que es realmente lícito, pero que ahora se ve desvirtuado”, sostuvo. Asimismo, expresó su deseo de que el conflicto pueda resolverse cuanto antes.

“Ojalá que se pueda llegar a un buen fin, porque es necesario que eso suceda rápido y que también tengamos un Poder Ejecutivo que se dedique a cuidar a las personas. Hoy, si no tenemos una fuerza policial en la calle, suceden este tipo de casos y no tenemos un resguardo para la ciudadanía”, indicó.

Más allá de los episodios registrados en el exterior del salón, Guzmán sostuvo que el objetivo principal del encuentro continúa siendo el debate de ideas y lamentó que la violencia haya opacado el trabajo previo de la organización. “La verdad que esto también opaca el trabajo que se viene haciendo. Era un hermoso evento que estaba pensado para que participe gente de todos los espacios, independientemente de la ideología, porque esto es una batalla cultural”, señaló.