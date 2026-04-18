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El Gobierno de Santa Cruz confirmó que asumirá la provisión de medicamentos que el Plan Remediar deje de distribuir, tras la reestructuración impulsada por el Ministerio de Salud de la Nación. La ministra de Salud y Ambiente, Lorena Ross, informó que la provincia realizará las gestiones y destinará recursos para garantizar el acceso gratuito a tratamientos para enfermedades crónicas en la red pública.

Ross explicó que la decisión responde a la necesidad de sostener la cobertura para pacientes con atención pública exclusiva. “La Provincia se hará cargo de lo que Nación deja de enviar”, afirmó en declaraciones a LU85 TV Canal 9.

Reestructuración del Plan Remediar y efecto en Santa Cruz

El Plan Remediar, creado en 2002 para asegurar el acceso a medicamentos esenciales en centros de atención primaria, atraviesa un proceso de reformulación. A nivel nacional, relevamientos recientes registraron caídas en la provisión de tratamientos y reducción en la distribución de insumos sanitarios.

En ese contexto, la provincia de Santa Cruz ajustó su planificación sanitaria para responder a la menor llegada de medicamentos. La ministra indicó que el cambio impacta en el esquema presupuestario vigente y obliga a redireccionar partidas.

“Esto nos suma más en nuestro presupuesto, porque desestructura lo que ya teníamos planificado”, señaló Ross.

Financiamiento provincial y acceso a medicamentos

El Ejecutivo provincial definió cubrir con fondos propios los faltantes para sostener la entrega de medicamentos en centros de salud. La medida apunta a garantizar la continuidad de tratamientos para personas sin obra social ni recursos económicos.

Ross remarcó que la respuesta debe ser inmediata ante la interrupción en la provisión. “Con la salud tenés que salir a garantizar y ese paciente tiene que tener su cobertura”, sostuvo.

La decisión incluye la compra de medicamentos que antes distribuía Nación, con el objetivo de evitar interrupciones en tratamientos crónicos y reducir el impacto en el sistema sanitario local.

Centros de salud y estrategia para evitar saturación hospitalaria

El Ministerio de Salud provincial puso el foco en el fortalecimiento del primer nivel de atención. Los centros de salud cumplen un rol central en la entrega de medicamentos y en el seguimiento de pacientes.

“Son los que contienen la atención pública de salud”, explicó Ross.

La funcionaria advirtió que la falta de insumos podría derivar en un aumento de consultas en hospitales de mayor complejidad. En ese sentido, la estrategia provincial busca sostener la atención en el nivel primario para evitar una sobrecarga en hospitales.

Pacientes sin cobertura y continuidad de tratamientos

El Gobierno provincial prioriza la cobertura de pacientes con acceso exclusivo al sistema público. Se trata de personas que dependen de programas como Remediar para sostener tratamientos prolongados.

Ross indicó que la provincia garantizará la provisión de medicamentos en estos casos. “Son pacientes que no tienen recursos, con cobertura pública exclusiva. Así que el Gobierno Provincial se la garantiza”, afirmó.

La medida se enmarca en un escenario nacional donde distintas jurisdicciones reportaron recortes en la entrega de medicamentos e insumos, lo que llevó a varias provincias a reforzar sus sistemas de salud con recursos propios.