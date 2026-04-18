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La implementación del sistema de telemedicina en Santa Cruz registró un avance clave en su proceso licitatorio. El Ministerio de Salud y Ambiente confirmó que una de las ofertas quedó fuera de competencia tras un informe legal negativo que detectó incumplimientos en la normativa vigente.

La ministra Lorena Ross informó que la unión transitoria de empresas (UTE) que integra la firma Vitalmed no cumplió con los requisitos exigidos por la ley. “No cumple con los requisitos que marca la ley, registrando incompatibilidades”, sostuvo la funcionaria. El Comité Evaluador continúa con el análisis del resto de los oferentes.

Evaluación legal y exclusión de una oferta

El área de Legales emitió un informe que determinó la incompatibilidad de la UTE en el marco de la Ley de Ética Pública. A partir de ese dictamen, el Gobierno provincial avanzó con la exclusión de la propuesta.

Ross explicó que el Estado permite la participación inicial de las empresas, pero controla el cumplimiento normativo durante todo el proceso. “El Estado no puede negar que participen, pero sí asegura la evaluación para ver si corresponde o no corresponde”, señaló.

La ministra remarcó que el oferente incumplió condiciones necesarias para continuar en la licitación, por lo que no accederá a la instancia de apertura económica.

Cómo sigue el proceso licitatorio

El esquema de evaluación incluye varias etapas antes de definir la adjudicación del servicio. El Comité Evaluador analiza primero los requisitos técnicos, luego la documentación administrativa y el cumplimiento legal, además de la condición de proveedor del Estado.

Una vez superadas esas instancias, el proceso habilita la apertura de la oferta económica. “Antes que nada se evalúan los requisitos técnicos y administrativos, y recién después se pasa a la apertura de la oferta económica”, detalló Ross.

El Gobierno provincial mantiene el proceso en marcha con las propuestas que cumplen con todas las condiciones exigidas.

Telemedicina como herramienta sanitaria

La implementación de la telemedicina forma parte de una estrategia para ampliar el acceso a especialidades médicas en Santa Cruz. El sistema apunta a reducir las dificultades que enfrentan las localidades alejadas para contar con profesionales.

“La telemedicina nos abre una puerta que ya la pandemia nos demostró que lo podemos hacer”, afirmó la ministra. También indicó que la herramienta permite acercar especialidades que resultan difíciles de incorporar en distintas zonas de la provincia.

Ross aclaró que el sistema no reemplaza la atención presencial. “La telemedicina no viene a reemplazar al profesional, sino que viene a acompañar al sistema de salud”, indicó.

Prioridad en zonas alejadas

El proyecto prioriza la atención en puestos sanitarios donde los especialistas llegan con menor frecuencia. En esos puntos, la telemedicina permitirá consultas, diagnósticos y seguimiento de pacientes sin traslados extensos.

“Lo que más nos interesa es llegar a los lugares donde los profesionales van una vez cada 15 días o una vez a la semana”, explicó la funcionaria.

La iniciativa busca fortalecer la red pública con herramientas tecnológicas que mejoren la cobertura sanitaria en todo el territorio.

Inversión y control del proceso

El Gobierno provincial estableció un monto estimado de 5.000 millones de pesos para un período de 36 meses de servicio. La inversión contempla el desarrollo progresivo del sistema en distintas localidades.

Ross destacó que el Ejecutivo fijó lineamientos de control y transparencia en todo el proceso. “El gobernador nos pidió transparencia y que se hagan las licitaciones públicas precisamente para tener estos procesos”, afirmó.

En ese marco, el análisis incluye la verificación del cumplimiento de requisitos legales, administrativos y técnicos de cada oferente.

Falta de especialistas y respuesta tecnológica

La implementación de la telemedicina se enmarca en un contexto de escasez de profesionales de la salud. La herramienta permite ampliar el acceso a consultas especializadas ante esa limitación.

“No es lo ideal, todos queremos el profesional en la localidad, pero ante esa imposibilidad, es una herramienta fundamental”, concluyó Ross.

El sistema se proyecta como una alternativa para garantizar el acceso a la salud en distintas regiones de Santa Cruz mediante el uso de tecnología aplicada a la atención médica.