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En conferencia de prensa realizada la tarde de este miércoles 13, el ministro de Economía Ezequiel Verbes y la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger, brindaron brindó detalles sobre el proyecto de ley enviado a la Cámara de Diputados para que la provincia pueda contraer deuda de hasta 600 millones de dólares.

“En el día de hoy hemos ingresado a la Cámara de Diputados un proyecto de ley donde pedimos autorización para endeudarnos en hasta 600 millones de dólares”, manifestó en el inicio el ministro Verbes.

Luego, agregó: “Como es de público conocimiento y como los hemos planteado hoy mismo en la Cámara de Diputados en la comisión de Presupuesto y hacienda, la provincia viene de una situación compleja, el contexto nacional es muy complicado, lo vivimos día a día, las provincias no están exentas de esta situación y nosotros lo que buscamos es poder resolver los problemas históricos de Santa Cruz”.

Más adelante, el titular de la cartera económica, reiteró: “El proyecto de ley lo que impulsa es endeudarse hasta 600 millones de dólares” y “una vez obtenida la autorización, nosotros estamos evaluando distintas alternativas de crédito de acuerdo a las mejores condiciones que se consigan para la provincia, principalmente podría haber créditos con organismos multilaterales, como ser el Banco Interamericano de Desarrollo, o como la CAF, que es el Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe”.

De izquierda a derecha: Claudia Colombo (integrante del equipo de trabajo de la Cartera de Hacienda); Nicolás Villada (secretario de Finanzas); Belén Elmiger (ministra de Gobierno); Ezequiel Verbes (ministro de Economía); Ernesto Coloe (secretario de Estado de Hacienda) y Mauro Castro (secretario de Estado de la Oficina Provincial de Presupuestos). (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Sin embargo, también sostuvo que otra posibilidad es emitir bonos en moneda extranjera. “Hemos logrado que la provincia tenga un endeudamiento mínimo y lo que buscamos de esta manera es potenciar y poder aplicar esta fuente de financiamiento en obras históricas para la provincia de Santa Cruz”.

Financiamiento para obras

Entre los principales destinos del financiamiento se encuentran obras vinculadas a la interconexión energética de localidades que aún funcionan con sistemas aislados y de alto costo operativo, el desarrollo del acueducto del Lago Buenos Aires, infraestructura educativa, fortalecimiento hospitalario y recuperación de infraestructura portuaria estratégica para ampliar la capacidad productiva provincial.

En ese sentido, explicó que una de las prioridades será avanzar en infraestructura vinculada a la matriz energética provincial, especialmente en localidades que aún funcionan con sistemas de generación aislada.

“Es irrisorio que en 2026 todavía tengamos localidades que no estén interconectadas y dependan de generación a combustible”, expresó. Y remarcó que esa generación es de ocho a diez veces más cara que la del Interconectado.

Por eso, Verbes explicó además que este tipo de inversiones permitirán no sólo mejorar la calidad de los santacruceños, dar estabilidad de los servicios, y también reducir gastos estructurales y generar condiciones para el crecimiento productivo y el desarrollo económico de las distintas regiones de la provincia.

Desarrollo de la obra pública

El titular de la cartera económica indicó que el financiamiento permitirá avanzar en equipamiento e infraestructura para hospitales, obras vinculadas al desarrollo productivo y proyectos que permitan transformar estructuralmente la provincia.

“Tenemos que priorizar aquellas obras que nos permitan cambiar la matriz energética, la matriz productiva y, por tanto, también la matriz de empleo, fortaleciendo los recursos genuinos de Santa Cruz”, afirmó.

Verbes habló en conferencia de prensa sobre el proyecto de ley de endeudamiento.

Asimismo, destacó el impacto inmediato que la reactivación de la obra pública tiene sobre la economía provincial y el empleo.

“Fortalecer la obra pública es dinamizar la economía local” afirmó y más adelante resaltó que “un aspecto fundamental es que cuando uno reactiva la obra pública, inmediatamente eso genera fuentes de trabajo, que -a su vez- inmediatamente genera recursos, porque tanto las empresas que directamente participan en este tipo de ejecución de obras de infraestructura como sus proveedores los indirectos, donde también se genera empleo y movimiento económico”, en cada localidad.

En rueda de prensa, el ministro fue consultado por La Opinión Austral sobre el posible impacto de esta operatoria crediticia en las negociaciones salariales con los trabajadores estatales. Verbes aclaró que los recursos provenientes del endeudamiento no podrán destinarse directamente al pago de salarios ni a gastos corrientes, ya que el proyecto establece expresamente que estarán orientados a obras de infraestructura, desarrollo y administración de pasivos.

El secretario de Estado de la Oficina Provincial de Presupuestos, Mauro Castro. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

No obstante, explicó que la ejecución de las obras generará un efecto indirecto positivo sobre las finanzas provinciales y la economía en general. “Las obras inmediatamente van a generar mayores recursos. Cuando uno reactiva la obra pública y la infraestructura, comienza a haber más movimiento económico, más actividad y también una mejora en la incidencia del gasto”, sostuvo.

Mayor margen financiero

Y fue más allá, aclaró que el financiamiento externo permitirá liberar recursos corrientes que actualmente la provincia destina a determinadas obras o erogaciones de capital y gestión de pasivos, que sí otorgan margen financiero al Estado provincial para afrontar el gasto de funcionamiento, como es el salarial.

“Hay obras que la provincia ya decidió financiar con bonos, créditos y organismos internacionales justamente para descomprimir los recursos corrientes”, señaló el funcionario, al remarcar que el objetivo es ordenar las cuentas públicas, reducir costos estructurales y fortalecer la capacidad financiera de Santa Cruz a mediano y largo plazo.

El secretario de Estado de Hacienda, Ernesto Coloe. (FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL).

Respecto de los plazos previstos para avanzar con las herramientas financieras, el ministro de Economía, Ezequiel Verbes, explicó que el Gobierno Provincial estima que en agosto podrían comenzar a definirse las alternativas de financiamiento internacional. Señaló que, en el caso de los créditos con organismos multilaterales, los tiempos de gestión podrían rondar entre tres y cinco meses, mientras que para una eventual colocación de bonos existen ventanas favorables en el mercado internacional entre fines de julio y fines de agosto.

Asimismo, indicó que las condiciones finales -como tasas, períodos de gracia y plazos de devolución- dependerán del contexto financiero y de las ofertas disponibles al momento de la emisión. En ese sentido, remarcó que el objetivo de Santa Cruz es acceder a las menores tasas posibles y a los mayores plazos de financiamiento, tomando como referencia operaciones recientes realizadas por otras provincias argentinas en los mercados internacionales.

Por último, el ministro insistió en que el proyecto representa una herramienta para resolver problemas históricos de infraestructura y acompañar el crecimiento de las distintas localidades santacruceñas mediante inversiones estratégicas de largo plazo.