El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, presentó este martes las propuestas incluidas en el informe final del Consejo de Mayo, que serán enviadas por el Ejecutivo al Congreso de la Nación para su debate. Entre los puntos centrales se destacan el proyecto de modernización laboral, la reforma tributaria y una batería de iniciativas para “garantizar estabilidad fiscal y promover la inversión”.

El Consejo de Mayo está integrado por representantes de la CGT, la UIA, la Cámara de Diputados, el Senado, el Poder Ejecutivo y las provincias. Su función es transformar en proyectos de ley los diez puntos del Pacto de Mayo, firmado el 9 de julio de 2023.

Adorni señaló que todos los documentos estarán disponibles esta noche en Argentina.gob.ar y que nuevos proyectos se sumarán “a medida que sean elaborados”.

Reforma de la propiedad privada y expropiaciones

En relación con la inviolabilidad de la propiedad privada, Adorni anunció que la nueva Ley de Expropiaciones “va a disponer de una indemnización al valor de mercado previo al anuncio, actualizada por IPC y determinada por tasadores independientes”.

También habilitará la entrega inmediata del inmueble en casos de tenencia precaria o usurpación.

La propuesta incluye además la eliminación de la prohibición de vender terrenos a personas jurídicas en barrios populares y abrirá la compra de tierras rurales a extranjeros.

Manuel Adorni fue el encargado de presentar el informe del Consejo de Mayo.

Nuevo marco para el equilibrio fiscal

Uno de los ejes más fuertes será la Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que:

Prohíbe el déficit del presupuesto nacional.

Establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos.

Convierte en delito el gasto sin partida.

Prohíbe los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro.

El proyecto se debatirá durante las sesiones extraordinarias.

Adorni subrayó que, pese a la reducción del gasto público en 2024 “del 42% al 31% del PBI”, las provincias y municipios revirtieron la tendencia en 2025. Criticó en particular la Tasa de Protección Ambiental del municipio de Pilar: “Es una tasa delirante que complica la vida de ciudadanos y empresas”.

El Consejo sugiere limitar el acceso a los ATN para provincias que no cumplan metas fiscales.

En el Consejo de Mayo buscan “federalizar” el contenido educativo en el país.

Reforma educativa: más autonomía y evaluación continua

Las propuestas buscan otorgar mayor autonomía a provincias y escuelas.

“El Estado fija contenidos mínimos, pero cada escuela podrá diseñar su propio plan de estudios, y los padres recuperarán un rol activo”, afirmó Adorni.

El esquema incluye un fortalecimiento del sistema nacional de evaluación con instancias de medición durante el ciclo lectivo.

Reforma tributaria: simplificación y alivio a la carga laboral

El Consejo incorporó proyectos elaborados por el Ministerio de Economía, entre ellos:

Ley de Procedimiento y Régimen Penal Tributario (“inocencia fiscal”), que introduce un sistema simplificado para Ganancias.

(“inocencia fiscal”), que introduce un sistema simplificado para Ganancias. Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral , que reduce cargas durante dos años y promueve empleo registrado.

, que reduce cargas durante dos años y promueve empleo registrado. Un Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones y nuevas exenciones impositivas.

Desde el Consejo de Mayo quieren eliminar el “compre provincial”.

Recursos naturales: cambios en Glaciares, Bosques y Acuicultura

El documento también propone modificaciones en las principales leyes ambientales:

Ley de Glaciares , que el Presidente enviará a extraordinarias,

, que el Presidente enviará a extraordinarias, Actualización de la Ley de Bosques ,

, Reformas a la normativa de Acuicultura ,

, Eliminación de leyes de compre provincial y topes de empleo local.

“Ante el boom de la minería, es imperioso que el mercado de factores funcione como un único mercado en todo el país”, remarcó Adorni.

Modernización laboral: el proyecto final se publica en horas

La iniciativa definitiva se publicará en las próximas horas e incluirá:

Eliminación de la ultractividad indefinida .

. Revisión de la prelación de convenios .

. Reducción de la carga fiscal laboral.

Cambios en el trabajo agrario .

. Derogación de normas consideradas obsoletas.

Comercio exterior y propiedad intelectual

El Consejo propone implementar plenamente los tratados internacionales ya aprobados y avanzar con los pendientes, como el Tratado de Cooperación en Patentes, que “sería un avance gigantesco para la comunidad científica, el CONICET y la industria”, aseguró Adorni.

“Nuestro objetivo es construir un futuro de libertad y prosperidad”

“Estos puntos son solo un ejemplo de lo necesario para construir un futuro de libertad y prosperidad. Estamos acá para eso: para garantizar a cada argentino una mejor calidad de vida”, concluyó el jefe de Gabinete.

En la presentación participaron Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación; Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; la senadora Carolina Losada; el diputado Cristian Ritondo; y el presidente de la UIA, Martín Rappallini. Adorni destacó el aporte de Cecilia Domínguez, secretaria ejecutiva del Consejo de Mayo, y del ex jefe de Gabinete Guillermo Francos.

