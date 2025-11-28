Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En una conferencia de prensa extensa y cargada de definiciones políticas, ADOSAC denunció que el conflicto docente “entró en una etapa crítica” y que, si el Gobierno provincial no modifica su postura, el ciclo lectivo 2026 podría no comenzar con normalidad. La conducción gremial responsabilizó de manera directa al gobernador Claudio Vidal, a la presidenta del Consejo Provincial de Educación y a la política educativa que —según plantean— repite los vicios que el propio Vidal criticaba cuando era candidato.

Como gesto político, la conferencia inició con un video del actual gobernador durante su campaña 2023, rechazando los descuentos a docentes, denunciando escuelas sin calefacción y condenando “las prácticas de apriete” del gobierno anterior. ADOSAC utilizó ese material para marcar un contraste con lo que aseguran que hoy sucede en su propia gestión.

“Todo aquello que Vidal repudiaba, hoy ocurre en su propio gobierno” César Alegre, titular de ADOSAC

ADOSAC vinculó el conflicto provincial con el proyecto nacional de “libertad educativa”, al que calificó como “un proyecto estructural que pretende liquidar la educación pública”. Astolfo anticipó que el gremio impulsará coordinación con sindicatos para resistirlo.

La dirigencia sostuvo que la reforma impulsada por Nación, sumada a la ausencia de definiciones del Consejo Provincial de Educación, agrava el panorama. “El gobernador debería estar solicitando a su funcionaria que tome decisiones antes de fin de año, sino peligra el inicio”, dijo Astolfo.

El secretario general César Alegre abrió la conferencia señalando que las medidas actuales vulneran la conciliación obligatoria y buscan “crear miedo” en los trabajadores. Denunció la publicación de recibos de sueldo de docentes, acusaciones sobre discriminación en procesos de inclusión y un clima de hostigamiento: “Nos quieren robar el salario con descuentos ilegales. El gobernador debe escucharse a sí mismo: todo lo que repudiaba del gobierno anterior, está ocurriendo ahora”.

“Queremos remarcar enérgicamente que desde ADOSAC y desde la docencia en general no hacemos discriminación… eso es una total mentira”, subrayó.

Alegre afirmó que el gremio participó de todas las instancias paritarias, subcomisiones y conciliaciones, “con proyectos y propuestas concretas”, pero que ninguno de los 26 puntos fue resuelto, ni siquiera los referidos a titularizaciones, concursos, estabilidad y creación de cargos para educación especial, inicial y secundaria.

La secretaria adjunta, Adriana Astolfo, sostuvo que desde julio el Gobierno no cumplió la revisión paritaria acordada. Enumeró más de diez reuniones, entre paritarias, subcomisiones, concursos y audiencias, en las que aseguró que no hubo respuestas.

También advirtió que la presidenta del Consejo Provincial de Educación “desvió el eje de la discusión de inclusión hacia una interpretación nefasta y malintencionada” con respecto a los discapacitados.

Astolfo anticipó que habrá plenario de secretarios generales, asambleas y un congreso provincial, donde evaluarán medidas “si hay descuentos”. Alertó además que también la reforma educativa nacional en debate “pone en peligro la ley de educación actual y la financiación de la escuela pública”.

“Tenemos que construir una coordinación con otros gremios docentes porque la propuesta del proyecto de ley de la libertad educativa, es un proyecto estructural que pretende liquidarel derecho social y transforma la educación en mercancía, en un negocio, favoreciendo la privatización, favoreciendo que las empresas intervengan en la educación”.

“El gobierno está siendo ampliamente rechazado”

El secretario general de ADOSAC Río Gallegos, Juan Manuel Valentín, profundizó la crítica política: “El gobernador tiene que escuchar, pero también lo que le dijo el pueblo… la política de gobierno de Claudio Vidal está siendo ampliamente rechazada”.

Valentín enumeró derrotas electorales del oficialismo provincial y afirmó que el Gobierno “no se atrevió a presentar lista” en la elección de Junta de Disciplina docente, donde las listas gremiales obtuvieron el 100% de los votos. “Si el Gobierno hubiese presentado una lista no sacaba ni el 2%”, aseguró.

También cuestionó el manejo de las regalías mineras: “Si las empresas mineras pagaran lo que pagan las petroleras, tendríamos superávit. La discusión no es si los trabajadores generan déficit; es una decisión política”.

Para el dirigente, la falta de respuestas y los ataques al sector “ponen en jaque el inicio del ciclo electivo 2026″.