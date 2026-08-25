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La tensión institucional y laboral en la provincia de Santa Cruz sumó este martes un nuevo capítulo. El gremio de los trabajadores judiciales provincial formalizó un duro reclamo ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) tras acumular cerca de doce meses sin discusiones paritarias y registrar nueve meses de parálisis en el cronograma de recomposición salarial que ya había sido firmado y acordado entre las partes.

La disconformidad del sector no se limita únicamente al deterioro de los haberes frente a la dinámica inflacionaria que atraviesa el país, sino que apunta de lleno a la falta de canales formales de comunicación. La molestia escaló de manera significativa luego de que los propios empleados del sector se enteraran de decisiones vinculadas a sus ingresos a través de los canales digitales de la gobernación provincial.

Desde Judiciales expresaron con dureza la realidad que atraviesan los dependientes de la administración de justicia: “En septiembre se cumplirá un año sin paritarias salariales y nueve meses desde la interrupción del cronograma de recomposición salarial acordado y firmado. Las Acordadas de la Corte Suprema se acumulan. Los compromisos asumidos siguen pendientes. Y el diálogo con las y los trabajadores judiciales sigue sin aparecer”.

La primera y la última hoja de la presentación.

Según pudo saber La Opinión Austral, el punto de mayor fricción política dentro del escrito sindical cuestiona la intervención del Ejecutivo provincial en decisiones que atañen exclusivamente a la paritaria del sector. Al respecto, el gremio remarcó: “Paradójicamente, para conocer novedades sobre nuestra recomposición salarial tuvimos que enterarnos por una publicación en redes sociales del Gobierno Provincial. ¿La independencia de poderes también debería incluir que el Poder Judicial pueda sentarse a discutir y resolver con sus propios trabajadores?”.

Franco Mascheroni, secretario general de los Judiciales provinciales. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Frente a este escenario de estancamiento, los dirigenciales sindicales Juan Franco Mascheroni y Marianela Contreras hicieron efectiva la presentación de una nota formal dirigida a los integrantes del Tribunal Superior de Justicia. En el documento administrativo se solicitan medidas urgentes para destrabar el conflicto y evitar que la brecha entre las autoridades judiciales y sus empleados continúe profundizándose.

En el petitorio, los representantes gremiales exigieron en primer lugar “que no se disponga ni efectivice descuento alguno sobre los haberes de las y los trabajadores judiciales con motivo de las medidas de fuerza resueltas por la Asamblea Provincial de esta organización sindical”, al tiempo que solicitaron “que se fije con carácter urgente la reunión institucional reiteradamente solicitada entre ese Excmo. Tribunal y esta Comisión Directiva“.

En lo relativo al plano financiero y a la aplicación de los marcos legales vigentes, la presentación hace hincapié en la necesidad de que “se arbitren y gestionen los recursos presupuestarios necesarios para garantizar el cumplimiento íntegro de la recomposición salarial acordada mediante las Actas Paritarias N.° 273/25 y N.° 279/25 y de las resoluciones dictadas por ese propio Tribunal para su instrumentación”.

Asimismo, se insta a la aplicación del esquema salarial histórico del sector. El texto requiere “que, en cumplimiento del sistema salarial establecido mediante Acta Paritaria N.° 31/09 y de la Ley Provincial N.º 3022, se proceda a la inmediata convocatoria a negociación paritaria para avanzar en la recomposición salarial mediante el tratamiento de las Acordadas de la CSJN N.° 30/25, 34/25, 36/25, 39/25, 01/26, 02/26, 05/26, 10/26, 12/26, 16/26 y 17/26, actualmente pendientes de tratamiento, varias de ellas con los plazos previstos ya vencidos y otras próximas a cumplirlos”, concluyendo con el pedido de “que se garantice el pleno respeto de nuestro sistema salarial, la negociación colectiva y los derechos laborales y sindicales de las y los trabajadores judiciales”.

Pese a la firmeza de las exigencias, la cúpula sindical remarcó su predisposición a mantener la paz social, recordando que la asamblea determinó pausar las acciones directas de protesta como un gesto hacia la contraparte. De cara a las decisiones que deba tomar el tribunal en las próximas horas, los referentes sindicales sostuvieron en el escrito: “Esta Asociación Gremial reitera su voluntad de encontrar una solución institucional al conflicto. Hemos realizado todas las gestiones a nuestro alcance para abrir el diálogo y hemos dado muestras concretas de responsabilidad, incluida la suspensión de las medidas de fuerza dispuesta por nuestra Asamblea Provincial”.