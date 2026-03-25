Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente, Othar Macharashvili, informó que la licitación por el Servicio Público de Transporte Urbano en Comodoro Rivadavia fue adjudicada, por los próximos diez años, a la empresa MR SRL. La decisión se adoptó luego del minucioso análisis de la Comisión de Preadjudicación.

Según el mandatario, “la decisión adoptada supera el test de razonabilidad y proporcionalidad, en tanto resulta idónea, necesaria y equilibrada respecto del interés público comprometido. El dictamen de la Comisión de Preadjudicación, en tanto informe técnico especializado, constituye un antecedente relevante para la toma de decisión administrativa”.

Asimismo, Macharashvili añadió que, “el servicio público de transporte urbano reviste carácter esencial y estructural para el funcionamiento de la ciudad, constituyendo un instrumento fundamental para el ejercicio de derechos básicos de la población, tales como el acceso al trabajo, la educación, la salud, la integración social y la movilidad urbana. Actualmente, atraviesa una situación de emergencia derivada de eventos climáticos extraordinarios y afectaciones sustanciales de la infraestructura urbana, lo que exige, del Estado municipal, la adopción de decisiones razonables y oportunas que aseguren la continuidad del servicio público“.

Dos ramales

Por su parte Gastón Acevedo, representante legal de la empresa adjudicataria destacó el trabajo realizado con la empresa durante el proceso licitatorio y en cuanto al alcance de la adjudicación, explicó: “Son dos ramales que se licitaron, que están divididos, una sur y una norte, esos dos ramales se los adjudican al grupo MR”. Pese al anuncio, el proceso todavía no está cerrado. “Existen 5 días hábiles en donde cualquiera de las partes puede impugnar esta resolución, eso lo tiene que volver a resolver el intendente y ahí se quedaría firme”, indicaron.

Patagonia Argentina que venía prestando el servicio desde hace más de veinte años, dejará de operar una vez que se complete la transición, poniendo fin a una etapa extensa en el transporte urbano local.

Una vez superada ésta instancia, comenzará la implementación del nuevo esquema. “Una vez que quede firme se firma el contrato de adjudicación y ahí es donde se determina el ajuste del servicio y de los kilómetros, y de ahí además se cuentan 90 días donde el grupo ganador tiene que poner en operación el servicio”.

Ese período incluirá definiciones operativas y administrativas: “Se debe hacer la transferencia de personal, las constancias de la ART, las inscripciones, etcétera, así que estamos en ese proceso, tenemos que esperar ese plazo”. Sobre la posibilidad de que haya objeciones por parte de la empresa saliente, señalaron: “No te sabría decir, son muchos años de que la empresa está prestando el servicio, así que es probable que eso ocurra”.

“Tenemos que estar tranquilos para que esto se resuelva y que se haga rápido porque en el fondo de lo que se trata es de prestar el mejor servicio a la gente y darle tranquilidad a los trabajadores”. Consultados sobre los fundamentos que podrían dar lugar a una impugnación, Acevedo explicó respecto a las exigencias que requiere el procedimiento. “Primero para impugnar tenés que presentar una garantía de unos 5.000 boletos mínimos que son cerca de 10 millones de pesos”, explicó.

Macharashvili indicó que, “el servicio público de transporte urbano reviste carácter esencial y estructural para el funcionamiento de la ciudad, constituyendo un instrumento fundamental para el ejercicio de derechos básicos de la población”.

Además, remarcaron que no alcanza con el desacuerdo: “Tiene que haber una irregularidad muy grande, vicios muy grandes de la resolución del intendente, que exista algún abuso, alguna arbitrariedad o alguna ilegalidad”.

En ese sentido, sostuvo: “Yo no advierto que exista un acto de corrupción, un vicio en el procedimiento, irregularidades formales en la evaluación o en la preadjudicación”.

Y amplió sobre el análisis técnico: “Acá directamente la comisión determinó que la Patagonia Argentina no formara parte del orden de mérito, y eso responde a los criterios establecidos” resaltó Acevedo en diálogo con Jornada Radio.

Rol de la comisión

Uno de los puntos centrales del proceso fue la intervención de la comisión técnica y el aval judicial. “El intendente ha seguido lo resuelto por la comisión de preadjudicación, que es una comisión técnica que ya había emitido un dictamen”. Sin embargo, el conflicto judicial obligó a reforzar la definición: “Al judicializar la otra parte, la Justicia exhorta a la comisión a determinar en forma indubitable quién era el ganador de esta licitación, y resultó ser el grupo MR. No son criterios caprichosos –resaltó-, tienen que ver con cómo se presentó la propuesta, cuántas unidades presentan unos y otros, si son cero kilómetro o renovación de unidades, todo eso tiene un puntaje”.

La decisión marca un punto de inflexión en un sistema que llevaba dos décadas bajo el mismo esquema.

Patagonia Argentina que venía prestando el servicio desde hace más de veinte años, dejará de operar una vez que se complete la transición, poniendo fin a una etapa extensa en el transporte urbano local. Con la totalidad de los plazos de contratos vencidos, extensiones licitatorias y prórrogas ampliadas incluidas.

La empresa ganadora comprometió la incorporación de 132 unidades, de las cuales 101 serán cero kilómetro. En cuanto al promedio de antigüedad de las unidades, el plazo de Patagonia Argentina era de diez años y de cinco, en caso de ganar la licitación. MR propuso arrancar el servicio con no más de 50 por ciento de unidad de cero kilómetros con un plan de renovación cada tres años.

La licitación fue dividida en dos ramales y Patagonia sólo cotizó uno de esos ramales por un valor de kilómetro de 5.000 pesos mientras que MR cotizó por un ramal 5.269 urbano y 5.269 suburbano y 5.692 pesos por Km. en el resto de los recorridos 5.692 pesos por kilómetro recorrido.