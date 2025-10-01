Your browser doesn’t support HTML5 audio
La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (TSJ) que declaró inválidos los juramentos de José Antonio González Nora y Sergio Edgardo Acevedo sigue generando repercusiones.
El hijo del ex secretario Civil del juzgado Federal de Caleta Olivia, Pedro José González López, salió al cruce de los cuatro jueces que firmaron la nulidad y dejó fuertes críticas en los comentarios de la publicación oficial del Poder Judicial.
“¿Desde cuándo hay que preguntarle a otros miembros de un Tribunal si quieren que ingresen otros designados de conformidad por los demás poderes del Estado? Si quieren jugar a hacer política, los firmantes deberían dejar el Poder Judicial. Es un papelón lo que están haciendo. Manchan el prestigio de este cuerpo”, escribió.
Acusaciones de irregularidades y mayoría cuestionada
En su mensaje, González López también apuntó contra la legitimidad de quienes votaron la nulidad: “Ello, sin perjuicio claro está, de que varios de los firmantes ingresaron en condiciones realmente viciadas”, señaló.
Además, cuestionó la validez de la resolución al sostener que los cuatro jueces que firmaron “ya no hacen mayoría”: “Olvidan que ya no son 5, sino 9 miembros. 4 no hace mayoría sobre nueve”, remató.
El joven Pedro José González López se expuso públicamente en favor de su padre no sólo por una cuestión de sangre. La Opinión Austral pudo saber que el lunes pasado, el abogado González López estuvo en el edificio del TSJ para preparar la llegada de su padre como vocal. Según trascendió, iría a desempeñarse como secretario escribiente en su despacho.
Ese mismo día también estuvo presente en el lugar el exgobernador Sergio Acevedo, cuyo juramento también fue anulado por los cuatro vocales del Tribunal.
El trasfondo de la resolución
La interna se desató luego de que el presidente del TSJ, Daniel Mauricio Mariani, dispusiera de forma unilateral los juramentos de Acevedo y González Nora. La mayoría de los jueces del Tribunal —Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Luduena Campos, Reneé Guadalupe Fernández y Fernando Miguel Basanta— consideró que el presidente excedió sus facultades y declaró la nulidad absoluta e insanable de esos actos. Entienden, los cuatro jueces, que está vigente una medida cautelar que ordenó abstenerse al Poder Legislativo de tratar las ternas por las que fueron elegidos los nuevos magistrados.
En consecuencia, el Tribunal dejó asentado que los juramentos carecen de validez jurídica y que los designados “no se encuentran investidos como vocales”.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario