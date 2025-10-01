La resolución del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz (TSJ) que declaró inválidos los juramentos de José Antonio González Nora y Sergio Edgardo Acevedo sigue generando repercusiones.

El hijo del ex secretario Civil del juzgado Federal de Caleta Olivia, Pedro José González López, salió al cruce de los cuatro jueces que firmaron la nulidad y dejó fuertes críticas en los comentarios de la publicación oficial del Poder Judicial.

De izquierda a derecha: Carlos Pizarro director de la Agencia Santacruceña de Ingresos Públicos , Marcelo De La Torre presidente de Distrigas, Marcos Perez Soruco presidente de la Caja de Servicios Sociales, Elmiger María Belén presidenta del Consejo Previsión Social, Daniel Loncon vicepresidente de Vialiad Provincial, Luisa Cárdenas Ministra de Desarrollo Social, Iris Rasgido presidenta del Consejo Provincial de Educación, Claudia Pavez presidenta de Loterias para Obras de Acción Social, Adrían Suarez presidente del consejo Agrario Provincial, Diputado provincial Pedro Luxen, Ministra de Gobernación Cecilia Borselli, Ministro de Energía y Míneria Jaime Alvarez, Gobernador Claudio Vidal, Ministra de Salud y Ambiente Lorena Ross, Matias Cortijo de Servicios Públicos Sociedad del Estado, Diputado Provincial Piero Boffi, Vocal Jose Antonio González Nora, Fernando Martinez Diputado por el Pueblo de Gobernador Gregores, Vocal del TSJ Sergio Acevedo, Juan Maier amigo de Acevedo; y Ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social Ezequiel Verbes. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

“¿Desde cuándo hay que preguntarle a otros miembros de un Tribunal si quieren que ingresen otros designados de conformidad por los demás poderes del Estado? Si quieren jugar a hacer política, los firmantes deberían dejar el Poder Judicial. Es un papelón lo que están haciendo. Manchan el prestigio de este cuerpo”, escribió.

Pedro González López criticó en redes sociales al Tribunal Superior de Justicia por la última acordada que rechazó la jura de su padre como miembro del máximo órgano del Poder Judicial de Santa Cruz.

Acusaciones de irregularidades y mayoría cuestionada

En su mensaje, González López también apuntó contra la legitimidad de quienes votaron la nulidad: “Ello, sin perjuicio claro está, de que varios de los firmantes ingresaron en condiciones realmente viciadas”, señaló.

Además, cuestionó la validez de la resolución al sostener que los cuatro jueces que firmaron “ya no hacen mayoría”: “Olvidan que ya no son 5, sino 9 miembros. 4 no hace mayoría sobre nueve”, remató.

Pedro Luxen y Adriana Nieto, diputados de Por Santa Cruz impulsores de la reforma judicial que amplió el Tribunal Superior de Justicia de 5 a 9 miembros.

El joven Pedro José González López se expuso públicamente en favor de su padre no sólo por una cuestión de sangre. La Opinión Austral pudo saber que el lunes pasado, el abogado González López estuvo en el edificio del TSJ para preparar la llegada de su padre como vocal. Según trascendió, iría a desempeñarse como secretario escribiente en su despacho.

Ese mismo día también estuvo presente en el lugar el exgobernador Sergio Acevedo, cuyo juramento también fue anulado por los cuatro vocales del Tribunal.

“Ad referendum”: Daniel Mariani tomó juramento a José González Nora, luego de hacerlo con Sergio Acevedo. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

El trasfondo de la resolución

La interna se desató luego de que el presidente del TSJ, Daniel Mauricio Mariani, dispusiera de forma unilateral los juramentos de Acevedo y González Nora. La mayoría de los jueces del Tribunal —Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Luduena Campos, Reneé Guadalupe Fernández y Fernando Miguel Basanta— consideró que el presidente excedió sus facultades y declaró la nulidad absoluta e insanable de esos actos. Entienden, los cuatro jueces, que está vigente una medida cautelar que ordenó abstenerse al Poder Legislativo de tratar las ternas por las que fueron elegidos los nuevos magistrados.

En consecuencia, el Tribunal dejó asentado que los juramentos carecen de validez jurídica y que los designados “no se encuentran investidos como vocales”.