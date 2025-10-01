Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Sergio Acevedo y José Antonio González Nora estrenaron sus cargos formalmente como vocales del Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz este miércoles 1° de octubre, a las 9 de la mañana, en medio de una fuerte polémica en todos los poderes del Estado provincial y también hacia el interior del propio Poder Judicial.

Según consta en el Acta Nº 3.719, a la que tuvo acceso La Opinión Austral, se reunieron junto al presidente del cuerpo, Daniel Mariani, en el Salón de Acuerdos del tribunal en Río Gallegos.

Sergio Acevedo tras jurar como vocal del TSJ. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL.

La cita se desarrolló en un clima de máxima expectativa por el contexto de cuestionamientos y medidas judiciales cruzadas que rodean las designaciones. Según quedó asentado en el acta, tras esperar un “tiempo prudencial”, los restantes miembros del Alto Cuerpo no se hicieron presentes. Por esa razón, no pudieron adoptarse decisiones respecto de los puntos del orden del día, ya que era imposible alcanzar las mayorías que establece la Ley Orgánica de la Justicia Provincial.

Como todos los miércoles los vocales tenían previsto reunirse en el salón de acuerdos a la mañana, sin embargo los cuatro vocales Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña, Reneé Fernández y Fernando Basanta no se presentaron. El presidente Daniel Mariani, dejó correr los minutos, miró a sus nuevos colegas sentados junto a él, Sergio Acevedo y José Gonzalez Nora, y dio por caída la sesión.

Gonzalez Nora es uno de los nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Finalmente, el documento fue firmado por Mariani, Acevedo y González Nora, junto al secretario de Superintendencia y Jurisprudencia, César Matías Neil, y funcionarios administrativos del tribunal.

Un debut atravesado por las cautelares

La asunción de Acevedo y González Nora como vocales del Tribunal Superior de Justicia se da en medio de un fuerte debate jurídico y político. Este mismo miércoles, la jueza de Familia Cecilia López dictó una medida cautelar que suspendió por 30 días los efectos de las resoluciones legislativas y los decretos del Ejecutivo que dispusieron sus nombramientos.

En paralelo, ya existía una cautelar previa del juez Marcelo Bersanelli, que había ordenado frenar la jura del exgobernador y del exsecretario del Juzgado Federal de Caleta Olivia, decisión que luego fue ratificada por la jueza Marcela Quintana. Estas resoluciones habían advertido sobre presuntas irregularidades en la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados del 25 de septiembre, donde se concretaron las designaciones.

A pesar de ese marco judicial restrictivo, Mariani les tomó juramento y Acevedo y González Nora se presentaron este miércoles en el Tribunal Superior y firmaron el acta de su primer acuerdo ordinario, aunque sin participación de la mayoría del cuerpo.

