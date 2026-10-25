Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Instituto de Formación Política “Néstor Vuelve” despidió con sentidas palabras a Patricia “Pato” Aguirre, histórica militante peronista y referente de la comunicación en Santa Cruz, cuya muerte generó numerosas muestras de pesar.

“Con profundo dolor, despedimos a nuestra querida compañera Patricia ‘Pato’ Aguirre. Militante histórica del Peronismo, movimiento al que abrazó casi desde siempre, sin guardarse nada. Dirigente incansable de luchas populares, desde el pensamiento lúcido, corazón solidario y alma fundida en el espíritu del pueblo”, expresó la institución.

En el mensaje, destacaron su compromiso con la justicia social, la defensa de los trabajadores y las causas colectivas. También recordaron su voz en las radios, su labor docente y su participación en los debates políticos de la provincia.

Aguirre desarrolló una extensa trayectoria en la función pública y la educación. Fue directora provincial de Educación Superior y vocal por el Poder Ejecutivo ante el Consejo Provincial de Educación (CPE). Además, se desempeñó como asesora de prensa de dirigentes políticos, trabajó en distintos organismos estatales y estuvo al frente de LU14 Radio Provincia.

En el ámbito periodístico, condujo y produjo programas en medios como Radio Tiempo y LU12 Radio Río Gallegos, consolidando una labor vinculada a la actualidad, la política y la identidad santacruceña.

“Se va tempranamente una militante de convicciones de fierro, de sonrisa cálida y cabal conciencia y vivencia de lo que significa no entregarse ni entregar ideales y compromiso con la comunidad organizada”, señalaron desde el Instituto.

El mensaje de despedida concluyó con una reivindicación de sus ideales y su militancia: “Su memoria vive en cada lucha por una patria más justa, libre y soberana”.

“Hasta la victoria siempre, compañera Patricia”, expresaron finalmente, en homenaje a una mujer que dejó su huella en la política, la educación y la comunicación de Santa Cruz.