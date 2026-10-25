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Se van “nestorizando” I: aprovechó el feriado y lo hizo puente

El municipio de Las Heras dispuso un asueto municipal para los días 26 y 27 de octubre por el feriado en homenaje a Néstor Kirchner, que recuerda la fecha de fallecimiento del expresidente. La disposición fue formalizada por Decreto Nº 134/2026, en adhesión a la Ley Provincial Nº 3.342, que fija el 27 de octubre de cada año como feriado en toda Santa Cruz al recordarse el fallecimiento del expresidente Néstor Kirchner.

De ese modo, el lunes 26 operará como puente y el martes 27 como fecha provincial, por lo que los trabajadores de la comuna contarán con dos días seguidos sin actividad administrativa. La norma se da en momentos en los que empieza a correr un rumor de un fuerte corrimiento de Movere al peronismo.

El municipio de Las Heras decretó asueto administrativo para el lunes 26 y el martes 27 de octubre, en adhesión al feriado provincial en homenaje a Néstor Kirchner.

Se van “nestorizando” II: sólo le faltó cantar la marcha peronista

La senadora Natalia Gadano anduvo de gira por Río Gallegos y su paso por la capital si algo dejó en claro es que ya no pertenece a las filas del oficialismo provincial. Se mostró con absolutamente todos los dirigentes de la oposición y repartió críticas a lo que hasta hace unos meses representaba desde el Congreso de la Nación.

Recordó su interés por la política por Néstor Kirchner y hasta fue recibida con una bandera en uno de los puentes peatonales de la autovía 17 de Octubre. ¿Será la que le dispute la intendencia a Carrizo en Caleta Olivia y le intente traccionar votos al peronismo? Es lo que se comenta en la zona norte santacruceña.

El exdiputado acudió al pasado para refrescar memorias

La participación de Pablo Grasso en un encuentro político en Chubut abrió otro capítulo de la discusión por los recursos de la Patagonia. Esta vez el encargado de levantar la voz fue el exdiputado radical Alberto Lozano, que le salió al cruce al intendente de Río Gallegos con una pregunta incómoda: “¿Y lo que pasó durante el kirchnerismo?”.

Grasso había puesto sobre la mesa la necesidad de recuperar lo que, según su planteo, le quitaron a la región. Lozano, en cambio, prefirió mirar por el espejo retrovisor. Y allí encontró tierras en manos de empresarios vinculados al poder, obras públicas inconclusas, fondos cuestionados y causas judiciales que marcaron una época en Santa Cruz. Entre ellas, mencionó la causa Vialidad, que terminó con una condena a Cristina Fernández de Kirchner, para sostener que el reclamo por los recursos patagónicos no debería dejar afuera las responsabilidades del pasado.

En la política santacruceña, donde las discusiones por los fondos públicos suelen venir acompañadas de una larga memoria selectiva, Lozano dejó planteada su propia versión del asunto: reclamar hacia afuera está bien, pero también hay cuentas que revisar puertas adentro. La pregunta quedó flotando, con aroma a sobremesa política: si se trata de recuperar lo que le corresponde a la Patagonia, ¿quién explica qué pasó con los recursos cuando el poder estaba del otro lado del mostrador?

El exdiputado radical Alberto Lozano cuestionó al intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, por sus planteos sobre los recursos patagónicos y mencionó la causa Vialidad y otras controversias del kirchnerismo.

Una fe ciega

Siguen las repercusiones después de que el diputado nacional José Luis Garrido anticipara la semana pasada que quiere ser candidato a gobernador y hasta no se bajó de una posible interna con el actual mandatario provincial.

A todo esto, la ministra de Gobierno intentó esta semana bajarle el tono, pero la realidad es que lo dijo de forma textual y sin mucho margen para otras interpretaciones. La novedad no solamente dejó perplejo a más de uno, sino que ni siquiera se sabe con qué ley electoral se va a votar en 2027. ¿Se cortó solo o hubo guiño para mover el avispero interno?

El diputado nacional José Luis Garrido expresó su intención de competir por la gobernación de Santa Cruz en 2027 y dejó abierta la posibilidad de participar en una interna.

Dos antiguos conocidos se desconocieron

El debate por la emergencia hidrocarburífera en la Cámara de Diputados de Santa Cruz tuvo su propio capítulo de pases de factura. El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, habló de pasivos acumulados durante décadas y de una gestión que, según sostuvo, no necesitó recurrir a medidas excepcionales. Del otro lado, el diputado y exgobernador Daniel Peralta recogió el guante y devolvió el golpe.

Álvarez apuntó contra las responsabilidades institucionales por deudas que, enumeró, llevan entre 5 y 25 años. También marcó diferencias con administraciones anteriores, a las que cuestionó por resolver problemas mediante llamados telefónicos a Buenos Aires. Un mensaje que, en el recinto, sonó a pase de facturas hacia atrás.

Peralta no tardó en responder. Con una ironía de las que dejan marca, planteó que un extraterrestre que escuchara al ministro podría creer que había sido un exitoso empresario. La chicana fue apenas el comienzo: el exmandatario cuestionó que Álvarez negara su vínculo con el exministro nacional Julio De Vido y le recomendó al gobernador Claudio Vidal tener “precaución con esta clase de gente”.

Como si el cruce necesitara otro capítulo, Peralta también trajo a escena una polémica declaración atribuida al ministro sobre el descarrilamiento ferroviario de YCRT, al ironizar que en cualquier momento habla de una posible célula del ISIS detrás del hecho. Así, una discusión legislativa sobre la emergencia hidrocarburífera terminó convertida en un duelo de antecedentes, lealtades y responsabilidades. Porque en Santa Cruz, las cuentas pendientes también tienen nombres, apellidos y bastante memoria política

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, y el exgobernador Daniel Peralta protagonizaron un cruce en la Legislatura durante el debate por la emergencia hidrocarburífera.

La juventud libertaria desembarcó y mostró músculo político

La Libertad Avanza de Santa Cruz llegó a Río Gallegos para el Congreso Provincial de la Juventud Libertaria. Con el diputado nacional Jairo Guzmán arribaron referentes nacionales como Iñaki Gutiérrez, Rocío Gómez y Eugenia Rolón.

La idea fue reunir a las nuevas generaciones, sumar delegaciones del interior provincial y aceitar el armado juvenil de cara a los desafíos electorales que vienen. Porque, aunque falte para las urnas, en la política nadie quiere llegar tarde a la foto. En el campamento libertario santacruceño, la consigna fue clara: convocar a la juventud y mostrar músculo político. También advierten que no aceptarán a cualquiera en el armado fututo: todos invitados a sumarse, pero en la fila de atrás.

La Libertad Avanza de Santa Cruz realizó en Río Gallegos el Congreso Provincial de la Juventud Libertaria, con la participación de referentes nacionales y delegaciones del interior.

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