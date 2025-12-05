Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El sector minero argentino volvió a mostrar señales de recuperación: según los datos oficiales publicados por el INDEC, el Índice de Producción Industrial Minero (IPI Minero) registró en octubre de 2025 una suba interanual de 3,7%, mientras que el acumulado enero-octubre avanzó 3,3% respecto del mismo período del año previo.

En términos de corto plazo, la serie desestacionalizada mostró un incremento mensual del 0,6%, y la tendencia-ciclo permaneció estable, sin variaciones significativas.

El petróleo de Vaca Muerta empujó para arriba al IPI Minero en octubre.

Petróleo y gas: el crudo tracciona pero el gas retrocede

Dentro del bloque energético, el desempeño fue mixto. Según el INDEC el petróleo avanzó, de la mano de Vaca Muerta, de una manera clara. De hecho en Octubre el gigante no convencional generó la producción más alta de las últimas décadas:

Petróleo crudo: +15,6% interanual (uno de los mayores avances del mes).

(uno de los mayores avances del mes). Gas natural: –6,9% interanual .

. Servicios de apoyo para la extracción: –8,3% interanual.

De esta forma, al ver los valores globalizados, el total del bloque petróleo/gas y servicios: +5,6% interanual. El fuerte crecimiento del crudo compensó la caída del gas, y explicó buena parte del incremento global del IPI Minero.

La producción de oro y plata, en volumen, tuvieron una fuerte caída.

Minerales metalíferos: fuerte retroceso del 20,8%

La mala noticia, que involucra a Santa Cruz de manera lateral, es que los minerales metalíferos tuvieron el de peor desempeño del mes, con una caída del 20,8% interanual. Octubre también marcó un mes récord para las exportaciones de oro y plata, pero eso fue debido a los altos valores de los metales y no por el volumen producido.

Así al mirar el desagregado del segmento de los metalíferos, vemos que todos fueron a la baja:

Plata y oro: –12,6%

Bullón doré: –37,7%

Resto de los metalíferos: –46,7%

El sector acumula una baja del 3,6% en los primeros diez meses del año, afectado por menores producciones y variaciones en la calidad de los minerales extraídos.

Minerales no metalíferos y rocas de aplicación: suba del 4,5%

Este rubro mostró un crecimiento sólido, con un 4,5% interanual en octubre y un acumulado del 6,6% en el año.

Lo más destacado dentro de este segmento lo mostraron:

Rocas ornamentales: +19,0%

Arcilla y caolín: +8,5%

Arenas y triturados pétreos: +2,1%

Minerales para productos químicos: +41,8% (principal motor del crecimiento del sector)

Extracción de sal: +20,9%

La fuerte expansión de la producción para la industria química —liderada por el litio— fue determinante para el desempeño positivo del bloque.

La producción de litio creció fuertemente en octubre.

El litio vuelve a ser protagonista: +44,2% interanual

Uno de los datos más relevantes del informe es el nuevo salto en la extracción de carbonato de litio y otros minerales de litio, que creció 44,2% en octubre y acumula +47,7% en el año.

Este desempeño convierte al litio en el segmento de mayor aporte positivo al IPI Minero, en un contexto de creciente demanda internacional vinculada a la transición energética.

Carbón, turba y canteras n.c.p.: caída del 41,4%

Otro de los segmentos con resultados negativos fue el de carbón, turba y explotaciones n.c.p., con un derrumbe del 41,4% interanual y una baja acumulada del 40,1% en el año.

La contracción se explica por menores niveles de producción en minerales no metalíferos específicos y productos asociados a la industria pesada.

El informe del INDEC sobre el IPI Minero de octubre refleja un sector heterogéneo, con impulso fuerte del litio, los minerales químicos y el petróleo, mientras que los metalíferos y algunas canteras registraron caídas significativas.

Con un crecimiento acumulado del 3,3% en 2025, la minería mantiene un ritmo expansivo moderado pero sostenido, apuntalado por segmentos estratégicos para la economía argentina y la transición energética global.