El Gobierno de Santa Cruz oficializó la rescisión del contrato con LAMCEF S.A., la empresa que recolecta, transporta y trata los residuos patogénicos de todos los hospitales y centros de salud provinciales desde casi hace 20 años. La medida surgió del Decreto 1.074, firmado por el gobernador Claudio Vidal, y llevó adelante la ruptura contractual por “culpa exclusiva del concesionario”.

El Ministerio de Salud documentó que LAMCEF interrumpió el servicio desde agosto de 2025, situación que provocó que los nosocomios acumularan grandes cantidades de material biopatogénico en depósitos habituales y “en algunos casos improvisados”. Los informes oficiales señalaron que esta situación generó un riesgo sanitario grave para pacientes y trabajadores.

Hospital de Río Gallegos.

Según el decreto, publicado en una edición especial, este viernes 5 de diciembre, la Secretaría de Articulación y Monitoreo intimó a la firma el 25 de agosto de 2025 para que restableciera el servicio. Recién el 1° de septiembre, LAMCEF contestó el requerimiento. Reconoció un “cumplimiento deficiente” y atribuyó la interrupción a la falla simultánea de tres vehículos.

El Gobierno calificó esa explicación como “inatendible”. Sostuvo que un desperfecto mecánico resulta previsible y que la concesionaria debía garantizar el mantenimiento o reemplazo de los rodados. Además, remarcó que la empresa informó los supuestos problemas mecánicos recién cuando respondió la intimación, sin prueba alguna que respaldara sus dichos.

La planta de tratamientos de residuos biopatogénicos está ubicada al sur de Río Gallegos. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Los considerandos del decreto también descartaron la justificación económica que insinuó la empresa. La Provincia afirmó que cumple con los pagos establecidos en el Acta Acuerdo de 2024, a pesar del contexto nacional de restricciones presupuestarias.

LAMCEF fue notificada

Según pudo saber La Opinión Austral, los encargados de LAMCEF en Río Gallegos fueron notificados de la medida este mismo viernes. Consultada por este medio, desde la empresa evitaron dar declaraciones hasta no tener el aval de Veolia, la empresa madre, una multinacional francesa con operaciones de gestión de residuos en los cinco continentes.

El decreto dispuso la desocupación administrativa de la planta de tratamiento de residuos biopatogénicos y de todos los bienes afectados al servicio, dado que la Provincia figura como titular de esas instalaciones desde la firma del contrato original de 2006. Ordenó inventariar el estado de los equipos y trasladar los bienes ajenos al servicio a un depósito hasta su devolución.

Además, instruyó a la Fiscalía de Estado a iniciar acciones civiles y penales por los incumplimientos de LAMCEF, y facultó al Ministerio de Salud a ejecutar garantías y pólizas.

La empresa dijo que se le rompieron tres móviles al mismo tiempo y por eso no pudo cumplir el contrato. FOTO: JOSÉ SILVA / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El Gobierno contratará un servicio de emergencia mientras llama a licitación

Ante la interrupción completa de la recolección en todos los hospitales, el Poder Ejecutivo ordenó iniciar una contratación de urgencia que garantice la continuidad del tratamiento de residuos patogénicos. Esta medida funcionará como solución transitoria mientras avanza la nueva licitación pública para seleccionar un prestador permanente.

El Ministerio de Salud deberá coordinar las medidas operativas y, si resulta necesario, requerir apoyo policial para asegurar la efectivización de la desocupación de la planta y la recuperación de bienes. Según corroboró La Opinión Austral, la Policía de Santa Cruz dispuso una consigna policial afuera del predio.