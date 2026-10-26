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A través de un comunicado de prensa, el jefe de Gabinete Pedro Luxen cargó contra el intendente de Río Turbio Darío Menna. El funcionario provincial cuestionó al jefe comunal por responsabilizar al Gobierno provincial por las dificultades municipales y reclamó explicaciones sobre sus prioridades de gasto.

“Los municipios los gobiernan los intendentes y tienen que hacerse cargo. La impotencia de Darío Menna para gestionar no puede convertirse en culpas a la Provincia. Lleva casi siete años al frente del municipio y los trabajadores necesitan respuestas de quien tiene la responsabilidad de administrar”, expresó.

Luxen detalló que entre enero y septiembre de 2026, Río Turbio recibió $8.838,55 millones de coparticipación, frente a los $6.957,27 millones del mismo período de 2025. Esto representa un incremento nominal del 27,04%, equivalente a $1.881,28 millones adicionales, sin incluir adelantos ni Aportes del Tesoro Provincial.

“Recibió un 27% más que en los primeros nueve meses del año pasado. Durante este año, el aumento salarial acumulado informado por el municipio fue del 17,6%. Son mediciones con bases distintas, pero el intendente tiene que explicar cómo distribuye los recursos y qué lugar ocupan los trabajadores entre sus prioridades”, sostuvo.

El jefe de Gabinete recordó que la Provincia acompañó al municipio durante un año y medio con asistencia financiera adicional y reclamó que Menna aclare los cuestionamientos sobre el manejo de esos fondos.

“Que explique las colocaciones a plazo fijo en otra entidad bancaria mientras recibía asistencia extraordinaria de la Provincia. También tiene que responder por los pagos a cargos políticos señalados por vivir fuera de Santa Cruz: quiénes son, cuánto cobran y qué tareas cumplen. Son cuestiones que debe aclarar mostrando la documentación y las cuentas municipales”, planteó.

“Si necesita ayuda para afrontar sus obligaciones, tiene que demostrar qué hace con cada peso que recibe. Antes de pedirles paciencia a los municipales, debe revisar cuánto destina a sostener su estructura política”, agregó.

Luxen también cuestionó que Menna y los legisladores de la Cuenca no acompañaran la ley de financiamiento. “Era una herramienta para darle oxígeno a las cuentas provinciales y ampliar la capacidad de ayudar a los municipios. Prefirió acatar las órdenes de su jefe político en Río Gallegos y después reclamarle al Gobierno al que decidió darle la espalda”, manifestó.

Además, destacó las inversiones provinciales en Río Turbio: $520 millones para la sala de tomografía y la instalación del tomógrafo del hospital, $485,57 millones para el plan de recuperación escolar y más de $450 millones para la iluminación de la Ruta Provincial Nº 20.

“La Provincia sigue presente. Menna tiene que mostrar sus cuentas, ordenar sus prioridades y responderles a sus trabajadores. La responsabilidad de gobernar Río Turbio es suya y no se la puede transferir a Claudio Vidal”, concluyó.