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La Cámara de Diputados de Santa Cruz aprobó este jueves la designación del doctor Carlos Alberto Albarracín como juez de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Río Gallegos. De esta manera, el magistrado podrá pasar del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil de El Calafate al tribunal de la capital provincial.

La decisión se tomó en el marco del tratamiento del expediente D.D.C. N° 271/26, correspondiente a la Nota GOB. N° 024/2026, mediante la cual el Poder Ejecutivo volvió a proponer su nombre para ocupar una vocalía en la Cámara en lo Criminal.

Tal como había adelantado La Opinión Austral, la votación se produjo luego de un recorrido legislativo que incluyó un primer rechazo, la insistencia del gobernador Claudio Vidal y una nueva discusión en comisión sobre la posibilidad de volver a tratar una candidatura que no había conseguido el acuerdo parlamentario.

La tapa del diario La Opinión Austral de este 22 de octubre, adelantando el tratamiento del pliego.

La votación fue de la siguiente manera:

Por la afirmativa: Alfredo Martínez Alfaro, Piero Boffi, Carlos Alegría, Claudia Barrientos, Santiago Aberastain, Cristian Ojeda, Luis Gallardo, José Quiroga, Patricia Claudia Urrutia, Fabiola Loreiro y Fernando Pérez.

Por la negativa: Eloy Chazú, Carlos Godoy, Carlos Santi, Karina Nieto, Rocío García, Agostina Mora, Lorena Ponce, Javier Jara y Daniel Peralta.

De la última votación, cuando se había rechazado el pliego, los cambios en los votos fueron los de Alfredor Martínez Alfaro, Claudia Barrientos y Mario Piero Boffi.

El primer rechazo al pliego

El 10 de septiembre de 2026, la Cámara de Diputados rechazó la primera propuesta para designar a Albarracín como camarista. En aquella sesión ordinaria, el pliego obtuvo 13 votos en contra y 10 a favor, por lo que el magistrado no consiguió el respaldo necesario para acceder al cargo.

El juez Albarracín había jurado como magistrado de El Calafate el 1° de septiembre de 2025.

El resultado también dejó expuestas diferencias dentro del oficialismo y reunió votos negativos de legisladores de Unión por la Patria y de otros espacios políticos. Tras esa votación, Albarracín continuó al frente del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil de El Calafate.

Vidal volvió a presentar su candidatura

El 23 de septiembre, trece días después del rechazo, el gobernador Claudio Vidal remitió nuevamente el pliego a la Legislatura mediante la Nota GOB. N° 024/2026.

La propuesta se fundamentó en el orden de mérito del Concurso N° 106 del Consejo de la Magistratura, convocado para cubrir el cargo de juez de la Cámara en lo Criminal.

En declaraciones a La Opinión Austral, Vidal defendió la postulación y sostuvo que Albarracín reunía los méritos necesarios para ocupar el puesto. La nueva presentación abrió una discusión política y reglamentaria sobre la posibilidad de que el Ejecutivo insistiera con un candidato cuya designación ya había sido rechazada por los diputados.

El avance en comisión

El 6 de octubre, el pliego avanzó en la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y Reglamento. Allí, los legisladores aprobaron por mayoría el despacho favorable para que la propuesta volviera al recinto, con cinco votos a favor y cuatro en contra.

Durante el debate surgieron posiciones contrapuestas. Algunos diputados consideraron que la Cámara ya se había pronunciado sobre la candidatura y que el asunto debía darse por concluido. Otros sostuvieron que no existía una prohibición constitucional expresa que impidiera al Poder Ejecutivo presentar nuevamente el nombre del magistrado.

La aprobación del despacho permitió continuar con el trámite legislativo, aunque no implicó todavía el acuerdo para la designación. Esa decisión quedó en manos del pleno de la Cámara.

La definición en el recinto

Finalmente, este jueves 22 de octubre, los diputados aprobaron la designación de Carlos Alberto Albarracín como integrante de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Río Gallegos.

Con esta decisión, la Legislatura dio curso a la propuesta que el gobernador Vidal había vuelto a impulsar después del rechazo de septiembre. El caso atravesó así tres instancias centrales: la votación negativa del 10 de septiembre, la nueva presentación del 23 de septiembre y el despacho favorable del 6 de octubre, hasta llegar a la aprobación definitiva en el recinto.