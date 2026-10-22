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YPF y McDonald’s inauguraron en Vicente López el primer restaurante de su alianza estratégica, que se convierte en el local número 237 de la cadena en Argentina y funciona en la cuarta estación Black de YPF en el país.

La apertura se realizó el 22 de octubre de 2026 y contó con la presencia de Woods Staton, Executive Chairman del Board de Arcos Dorados, y Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

Bajo el concepto “Más que una estación, un destino”, YPF Black Melo representa una nueva generación de estaciones de servicio que integra energía, gastronomía, conveniencia y atención personalizada en un mismo lugar.

Ubicada en avenida del Libertador 901, la estación reúne la propuesta gastronómica de McDonald’s con la oferta de FULL, la marca de tiendas y espacios de conveniencia de YPF. La propuesta incluye opciones de consumo rápido, café de especialidad, pastelería premium y platos que invitan a quedarse, con el objetivo de ampliar las ocasiones de consumo y el tiempo de permanencia de los clientes.

Una nueva experiencia que combina gastronomía y servicios

“Esta apertura es un paso muy importante para seguir acercando la experiencia McDonald’s a más personas, a través de nuevos formatos que se adaptan a sus hábitos y necesidades. La alianza con YPF nos permite explorar nuevas oportunidades de crecimiento en Argentina, combinando la fortaleza de ambas marcas para estar presentes en más momentos de la vida cotidiana de nuestros clientes”, señaló Woods Staton.

Por su parte, Horacio Marín destacó la transformación de la red de estaciones de servicio de la compañía.

“En YPF estamos transformando nuestra red para ofrecer mucho más que combustibles. Queremos que nuestras estaciones sean destinos donde los clientes encuentren servicios, gastronomía y experiencias que se adapten a sus necesidades. Esta alianza con McDonald’s nos permite combinar dos grandes marcas y llevar esa visión a una nueva escala”, afirmó el presidente y CEO de YPF.

Un espacio sustentable

El restaurante incorpora distintas soluciones tecnológicas y operativas orientadas al uso eficiente de los recursos. Entre ellas, se destacan el encendido automático de la cartelería y la iluminación exterior, el uso de iluminación LED y la incorporación de equipos de climatización VRV con control programable del aire acondicionado.

Además, el local cuenta con separación de residuos en el comedor y gestión diferenciada del aceite usado, en línea con las prácticas ambientales que impulsa Arcos Dorados a través de su estrategia de impacto socioambiental, Receta del Futuro.

Servicios innovadores y atención personalizada

La experiencia en YPF Black Melo se completa con servicios diseñados para simplificar la visita de los clientes. En la playa de carga, los colaboradores brindan atención personalizada y asesoramiento para elegir el combustible más adecuado según las características de cada vehículo.

En el sector de Boxes, la estación incorpora YPF Pit Stop, un servicio inspirado en la dinámica de los boxes de Fórmula 1. La propuesta permite dejar el vehículo en manos de un equipo especializado mientras el cliente aprovecha la oferta gastronómica y de conveniencia de FULL.

Con esta inauguración, YPF y McDonald’s avanzan en su alianza estratégica y suman una nueva propuesta a la experiencia de las estaciones de servicio, que amplían su oferta más allá del combustible para integrar gastronomía, atención y servicios en un mismo espacio.