Las urnas hablaron y pintaron a la provincia de Santa Cruz en color azul/celeste y violeta. En tanto que el oficialismo provincial se vio relegado a un lejano y tercer puesto, perdiendo una banca en la Cámara de Diputados de la Nación.

Los resultados provisorios, difundidos en la noche del domingo y con el 99,54% de las mesas escrutadas, otorgaron a Fuerza Santacruceña el primer lugar con el 32,1% de los votos. Muy cerca, con el 31,66%, se ubicó La Libertad Avanza, en lo que fue su debut electoral oficial en la provincia de Santa Cruz.

La sorpresa de la elección fue la magra actuación del oficialismo provincial. El Frente Por Santa Cruz, contra todo pronóstico, apenas cosechó el 15,47% y se quedó fuera del reparto. Pero lo que es más llamativo es que, pese a gobernar en 10 de los 15 municipios de la provincia, no pudo ganar en ninguno de ellos.

Un llamado de atención para casi todos

Sin dudas, La Libertad Avanza es la única fuerza en Santa Cruz cuyo análisis de la elección deberá centrarse en lo que “hicieron bien” de cara a profundizar esas acciones hacia 2027.

El oficialismo (Por Santa Cruz) requerirá de una profunda reflexión. La inminente reunión que el Gobernador anticipó con intendentes y comisionados de fomento de su frente deberá dejar en claro el papel que cada uno jugó a la hora de “militar” la elección.

Por su parte, la caída de Fuerza Santacruceña en la capital provincial también obliga a repensar lo actuado, teniendo en cuenta que es la principal comuna gobernada por dicha fuerza y que de Río Gallegos surge el piso electoral hacia adelante.

La sorpresa de La Libertad Avanza

El partido de Javier Milei acompañó la onda nacional, imponiéndose en Santa Cruz en seis municipios, entre ellos los más poblados, como Río Gallegos y Caleta Olivia. También triunfó en Puerto Deseado, Las Heras, Comandante Luis Piedra Buena y Puerto San Julián.

Salvo Río Gallegos (donde gobierna Unión por la Patria), en todas las demás localidades los jefes comunales son del frente que gobierna la provincia. Dos son del SER, dos de la UCR y uno del Moveré.

Pero en aquellas localidades donde no salió primera, La Libertad Avanza se ubicó en segundo lugar, con excepción de la Cuenca Carbonífera, donde quedó tercera detrás del oficialismo provincial.

Recuperando terreno

Por otro lado, el festejo de Fuerza Santacruceña fue muy justificado. A excepción de lo ocurrido en Río Gallegos, logró mantener su supremacía en el resto de las cinco localidades que gobierna: El Calafate, El Chaltén, Río Turbio y 28 de Noviembre.

También recuperó terreno y se impuso en parte del flanco norte y todo el centro provincial. En el valle productivo de Los Antiguos y Perito Moreno, en la Zona Norte ganó en Pico Truncado y en el centro cosechó el primer lugar en Puerto Santa Cruz y Gobernador Gregores.

Al igual que La Libertad Avanza, en casi todas las localidades Fuerza Santacruceña si no salió primera, se ubicó en el segundo lugar. Con ello logró quedarse con el triunfo provincial, incorporando dos bancas propias a la Cámara de Diputados de la Nación a partir del 10 de diciembre.

Una UCR cada vez más diluida

La división interna de la Unión Cívica Radical volvió a reflejarse en esta elección. Dos listas tenían a radicales como cabeza de lista, aunque el sello del partido se incorporó al oficialismo en el Frente Por Santa Cruz, representado por la segunda candidata, Gisella Martínez.

A la postre, los afiliados radicales tuvieron tres opciones para emitir su voto, lo que desdibujó por completo su participación electoral. Sólo Leonardo Roquel, con un cuarto lugar en la general y tercero en Río Gallegos, puede mostrar algo de satisfacción pensando en las elecciones a intendente de 2027.

Lo que fue en su momento Cambia Santa Cruz también firmó su acta de olvido en estas elecciones, donde ninguna de las fuerzas que supo integrar ese frente opositor logró mostrar, por separado, algún poderío electoral.

Una izquierda sobreviviente

Finalmente, la izquierda hizo una prolija elección. El Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) mostró un mejor desempeño en el norte provincial que en el sur. A nivel general se ubicó quinto, debajo del PRO.

Al mirar localidad por localidad, en 9 de ellas: Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno, Puerto San Julián, El Calafate, El Chaltén, Gobernador Gregores, Río Turbio y 28 de Noviembre, se ubicaron por encima de los candidatos radicales.