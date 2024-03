Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este marco, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, le dedicó un sentido mensaje a su mamá, Regina Gómez.

“Mi madre es un ejemplo de lucha y esfuerzo“, comenzó diciendo el mandatario provincial en sus redes sociales.

“Su vida, como la de muchas otras, no fue nada fácil, pero tuvo la valentía y el coraje de criar a sus tres hijos y dos sobrinos. Además, trabajaba, estudiaba y contribuía al trabajo social. En ella, reconozco la lucha, el compromiso y el trabajo de todas las mujeres”, agregó.

Asimismo, Vidal remarcó: “En su vida, en su rostro, en sus manos, veo el esfuerzo de aquellas mujeres que luchan día a día por mantener el hogar, la familia y la fortaleza familiar. Espero que algún día en nuestro país alcancemos la responsabilidad y madurez necesarias para vivir en una sociedad de iguales, sin maltratos, explotaciones ni violencia”.

Por último, el gobernador de Santa Cruz consideró: “Trabajo para que llegue el momento en que estas cuestiones no necesiten debate; todos somos iguales y eso debe ser la normalidad en nuestras vidas. Mi madre es una guerrera, como decimos en las reuniones familiares, y creo que todas lo son en cierto modo…”

Regina Gómez, madre de Claudio Vidal, habló con La Opinión Austral en la asunción de su hijo

Regina Gómez no pudo ocultar su emoción en el escenario. Es la persona que Claudio Vidal pone siempre como un ejemplo en su vida. La familia pasó algunas necesidades durante la infancia del hoy mandatario provincial, algo que pareció forjar el carácter de Claudio y de sus hermanos. Con una botella de agua en la mano y acompañada por parte de la familia, como Benjamín Díaz, de 11 años, nieto de Regina e hijo de Vanesa (la hermana del gobernador), Regina habló en exclusiva con La Opinión Austral sobre quién es Claudio Vidal, su “trabajo incansable” y “solidario“.

Para comenzar, reconoció que “estaría mintiendo” si no dijera que siente un gran orgullo por su hijo, al tiempo que aclaró que, por otro lado, “me pasa a mí esto: hay que trabajar, hay que seguir luchando, no es fácil, son tiempos difíciles” y hasta señaló que “hay candidatos en los diferentes lugares, como presidencia, gobierno provincial, con nuevas ideas y hay que apechugar en el buen sentido de la palabra, hay que buscarle la vuelta a todo y, principalmente, trabajar y salir adelante“.

Incluso manifestó: “Creo que Santa Cruz lo va a poder hacer y los recursos son buenos y si hasta ahora han hecho cosas y hubo gobierno, creo que puede seguir él (Vidal) gobernando y explotar lo mejor que tenga Santa Cruz para sacar todo adelante. Principalmente, la provincia está devastada, lo dijo Claudio; hay que seguir para adelante”, pero “el pueblo tiene que acompañar, así como lo eligió, lo tiene que acompañar, así haya diferentes modificaciones, porque también el gobernador se debe ajustar a veces a ciertas cosas a nivel nacional“.

Regina respondió que ella le ha trasmitido a Vidal “el temperamento de lucha; cuando hay diferentes circunstancias que uno pasa cierta necesidad”, ya que “no fueron muchos años, teníamos dónde estar, pero sin un papá y sin un buen trabajo; por eso también digo que a veces el político debe ayudar a la mujer que necesita trabajo y tiene que criar hijos, porque no es fácil para la mujer y yo me tuve que hacer dura y firme; tenía que salir adelante, los chicos tenían que salir adelante; menos mal que la escuela era gratuita y podían ir al colegio, pero era trabajar o estudiar y yo me plantaba ante ellos y había mucho diálogo, pero no había término medio; había que poner esa lucha y fuerza, pero salimos porque son muy muy buscavidas, y Claudio y los hijos, Andrés y Vanesa, tienen eso claro, para ellos todo es trabajo y no se disfruta nada si no se trabaja“.

Comentó que Claudio comenzó de muy joven a trabajar. Arrancó “a los 12 o 13 años, empezó a ver la realidad de la vida de a poco; iba al colegio, pero tuvo que salir y después el otro hermano también; pero yo siempre les decía: ‘tienen que estudiar’, porque yo lo he hecho desde adulta, lo dejé pendiente en una etapa de mi juventud, pero yo después lo retomé”. Y consultada sobre la carrera que quiere terminar, respondió: “Me están esperando los libros y yo digo que, para todos, en la vida nunca es tarde para empezar, nunca es tarde para aprender, nunca se termina de aprender en la vida; así que todo es posible y nunca hay que marginarse porque, todo lo contrario, nadie está impedido a luchar en la vida y lograr el objetivo“. Incluso reconoció que quiere terminar: “La carrera de Derecho, que me gusta mucho” y hasta dijo que la ha comenzado en algún momento.

Sobre la faceta de creyente de su hijo, el gobernador reconoció que lo sacó de ella. “Para mí eso es lo primero en mi vida y en este momento mucho más; hay que profesar la fe en alguien y quién es ese alguien, el todopoderoso, el único Dios; el único poderoso, el omnipotente, omnisciente, omnipresente es Dios y los cristianos, profesando la fe, sabemos que Él existe“. Vidal suele decir que su momento de descanso y relajo está su familia. Al respecto, Regina manifestó que cada tanto le pide que le haga algo de comer y “si no se me ocurre a mí, yo se lo hago con tal de que se sienta bien, pero también es generoso él; se acuerda de agrupar a la familia y decir ‘acá vamos, nos juntamos a comer’, pero a veces hay que decirle que apague el celular porque estamos en hora de compartir con la familia que deje el trabajo, pero no puede; Claudio es hiperactivo, tiene que estar trabajando”.

Y si tiene un poco de miedo de perderlo un poquito ahora que va a ser gobernador, que le quite tiempo con su mamá o con sus hijos, aseguró: “Yo creo que no porque siempre trabaja, vaya a vernos o lo podamos ver o no, siempre está trabajando Claudio; no pierde la costumbre, ya es innata en él. Somos todos medio inquietos, nos despertamos a las 06 de la mañana y creo que ya no podemos volver a dormir”. Y manifestó: “Ya hay que levantarse a tomar el mate y yo soy de las que ya está planificando: hay que hacer esto, aquello, ayer quedó esto por hacer, mañana tenemos que hacer esto otro. Y cuando Claudio está, a todos les da funciones. Con Claudio no se descansa porque aunque seamos parte de la familia, con Claudio se trabaja“.