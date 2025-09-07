Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luego de que el peronismo obtuviera este domingo una victoria contundente en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, destacó en redes: “Hoy los bonaerenses dieron un claro mensaje al gobierno nacional“.

Mediante su cuenta de X (antes Twitter), el mandatario provincial aseguró que “sin gestión no hay futuro, nuestra sociedad no quiere más gritos, quiere hechos“.

Seguidamente, afirmó: “Los argentinos queremos crecer y desarrollarnos con seguridad y en paz. Pero las familias no llegan a fin de mes, y con discursos de confrontación y división, no se resuelven los problemas”.

Vidal hizo hincapié en que desde el interior productivo, Provincias Unidas tiene mucho para decir y mucho para hacer: “El futuro es con producción, trabajo y sentido común”. En el cierre de su publicación, el santacruceño afirmó que “los sueños de todos están ahí, abracémoslos juntos”.

Leé más notas de La Opinión Austral