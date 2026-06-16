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El Gobierno de Santa Cruz, a través del Mercado Concentrador Patagónico de la empresa estatal Santa Cruz Puede SAU, llevará adelante una nueva edición del Hot Sale este miércoles en la ciudad de Río Gallegos. La jornada se desarrollará entre las 10:00 y las 16:00 horas y estará destinada tanto a clientes mayoristas como minoristas, quienes podrán acceder a productos frescos y de calidad con importantes descuentos.

El anuncio fue realizado por el presidente de Santa Cruz Puede SAU, Gustavo Sívori, quien destacó la positiva respuesta obtenida durante la primera experiencia y convocó a la comunidad a participar de esta nueva propuesta.

“Todos pueden venir, regatear precios”

Sívori señaló que la iniciativa busca profundizar el modelo de comercialización directa que impulsa el Mercado Concentrador Patagónico. “Mañana vamos a reeditar el Hot Sale de la semana pasada, así que invitamos a mayoristas y minoristas a acercarse porque va a haber precios de remate, precios realmente muy convenientes”, expresó.

Asimismo, remarcó que el evento estará abierto a toda la comunidad. “Todos pueden venir, regatear precios, comprar en bulto y aprovechar las oportunidades que ofrece este mercado concentrador. Lo que buscamos es cambiar el modelo de compra y también el modelo de consumo, priorizando la calidad y el acceso a mejores precios”, sostuvo.

Uno de los principales objetivos del Mercado Concentrador Patagónico es reducir la intermediación comercial para beneficiar tanto a productores como a consumidores. “Este es el modelo de mercado que promovemos: que los productores ofrezcan directamente sus productos a los consumidores, sean mayoristas o minoristas”, explicó.

En ese sentido, enfatizó que esta modalidad permite optimizar la cadena logística y trasladar ese beneficio al precio final. “Eso abarata los costos y nos permite ofrecer productos de primera calidad a valores más accesibles para la comunidad”, indicó.

El funcionario recordó además que actualmente el mercado recibe mercadería proveniente de distintas regiones del país. “Tenemos productores de diversos puntos de Argentina, desde Entre Ríos y Buenos Aires hasta la Patagonia, lo que garantiza variedad y calidad en la oferta disponible”, señaló.

A su vez, aprovechó la oportunidad para convocar a más productores a sumarse a la propuesta. “Invito especialmente a los productores locales porque tienen un espacio libre y gratuito dentro del mercado. También estamos abiertos a recibir productores de otras provincias. Tenemos alcance federal y esperamos que cada vez más actores se incorporen a este modelo”, afirmó.

El Mercado Concentrador Patagónico cumplirá próximamente su primer mes de funcionamiento, una etapa que las autoridades consideran clave para consolidar el proyecto. “Hay que defenderlo, utilizarlo y conocerlo. La gente tiene que venir, comparar precios y comprobar los beneficios. En este esquema ganamos todos: gana el mayorista, gana el minorista y gana el consumidor final”, puntualizó.

Alcance regional y proyección para el interior provincial

Según explicó el presidente de Santa Cruz Puede, el mercado ya comenzó a recibir visitantes y comerciantes provenientes de distintas localidades santacruceñas. “Habitualmente vienen compradores y comerciantes del interior provincial. Tenemos presencia de personas que llegan desde El Calafate, Piedra Buena y otras localidades. Sabemos que las distancias en Santa Cruz son grandes, pero vamos avanzando en este modelo de integración comercial”, manifestó.

En relación con la expansión del proyecto, confirmó que continúa vigente la iniciativa de replicar esta experiencia en la zona norte de la provincia. “El anuncio para Cañadón Seco sigue firme. Es una orientación del gobernador Claudio Vidal y vamos a cumplirla. Todo requiere planificación y tiempo, pero vamos a avanzar en ese modelo”, aseguró.

Producción local y diversificación de la oferta

Además de frutas y verduras frescas, el Mercado Concentrador Patagónico incorpora otros productos elaborados por unidades productivas vinculadas al Estado provincial. Entre ellos se destacan artículos fabricados por la carpintería industrial que funciona dentro del esquema de Santa Cruz Puede. “Nuestra carpintería industrial está a disposición de mayoristas y minoristas para que puedan acceder a mesas, puertas, placas y otros productos de calidad a precios accesibles”, dijo Sívori.

“A través de iniciativas como el Hot Sale, la gestión provincial busca promover un modelo de desarrollo basado en la articulación entre el Estado y el sector productivo, garantizando el acceso a productos de calidad, fomentando el consumo responsable y fortaleciendo la economía regional en toda la provincia”, indicaron desde el Gobierno provincial.

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