Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) reveló que el sector financiero proyecta un cierre de año con inflación moderada, estabilidad cambiaria y una economía que podría cerrar el 2025 con un crecimiento cercano al 4%.

El informe, publicado el viernes pasado, recoge las estimaciones de 42 analistas —entre consultoras privadas, centros de investigación y bancos— sobre las principales variables económicas del país. Las previsiones también anticipan cómo podría comportarse la economía argentina durante 2026.

Inflación en baja y precios más estables

De acuerdo con los analistas, la inflación de octubre (se conocerá esta tarde) habría sido del 2,2%, mientras que para los últimos meses del año se espera una variación mensual en torno al 2%, con una tendencia descendente que podría llevar el índice a 1,6% en abril de 2026.

El llamado Top 10 de consultoras —aquellas con mejores pronósticos en el pasado— estimó una inflación de 2,3% para octubre y coincidió en que el proceso de desaceleración continuará en el primer semestre del próximo año.

Estos datos refuerzan la idea de que la inflación argentina sigue bajando tras un período de alta volatilidad, impulsada por una política fiscal más ordenada y un contexto de menor presión cambiaria.

Una economía que crece y busca consolidarse

En cuanto a la actividad económica, el Producto Bruto Interno (PBI) habría registrado una caída del -0,5% en el tercer trimestre, pero se espera una recuperación del +0,3% en el cuarto trimestre y un repunte mayor, del +1% en el primer trimestre de 2026.

Con ese ritmo, los economistas prevén que la economía argentina crezca un 3,9% en promedio durante 2025, y que en 2026 mantenga un sendero de crecimiento moderado.

Para los expertos, el dato positivo es que la reactivación estaría acompañada por menor inflación y una mejora gradual del empleo.

Tipo de cambio y tasas: señales de estabilidad

El mercado también espera poca volatilidad en el dólar oficial. Según el REM, el tipo de cambio promedio para diciembre se ubicaría en torno a los $1.500 por dólar, lo que implica una suba del 47% interanual, levemente menor a la proyectada en el relevamiento anterior.

En paralelo, las tasas de interés continuarían descendiendo. El informe proyecta una Tasa de Plazo Fijo (TAMAR) de 35% anual en diciembre, equivalente a una tasa efectiva mensual del 2,9%.

Para los economistas, estas cifras reflejan que el Banco Central podría mantener su política de baja gradual de tasas, en línea con la reducción de la inflación y la estabilidad cambiaria.

Exportaciones, importaciones y superávit comercial

El comercio exterior también muestra signos de mejora. Las proyecciones del REM indican que las exportaciones totalizarán USD 84.732 millones en 2025, mientras que las importaciones alcanzarán USD 76.445 millones.

Con esas cifras, la economía argentina cerraría el año con un superávit comercial de USD 8.287 millones, impulsado por un buen desempeño del agro y la industria. Este saldo positivo contribuiría a reforzar la estabilidad macroeconómica y las reservas del Banco Central.

Menor desempleo y cuentas públicas en orden

En el frente laboral, los analistas del BCRA estiman una tasa de desocupación del 7,2% para el último trimestre del año, un nivel que se mantiene estable y muestra una leve mejora en relación con los primeros meses de 2025.

A nivel fiscal, se espera que el Sector Público Nacional cierre el año con un superávit primario de $13,2 billones, cifra que refleja el impacto de la contención del gasto y una mayor recaudación.

El grupo de consultoras más optimistas proyecta incluso un resultado positivo de hasta $14,1 billones, y ningún analista espera un saldo inferior a los $10 billones.

Qué se espera para 2026

De cara al próximo año, el sector financiero prevé un crecimiento más moderado pero sostenido, acompañado por una inflación que seguiría bajando hacia el 1,5% mensual y un tipo de cambio estable.

Las expectativas generales apuntan a una continuidad del orden macroeconómico, con mejores condiciones para la inversión y la recuperación del consumo.

En síntesis, el panorama que dibuja el Relevamiento de Expectativas de Mercado es cauto pero optimista: el mercado financiero argentino espera cerrar 2025 con inflación controlada, equilibrio fiscal y crecimiento económico, y proyecta para 2026 un escenario de estabilidad con recuperación sostenida.