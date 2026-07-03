Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) presentó el “informe de precios de ganados y carnes de la patagonia” de junio de 2026. En la región se registran realidades dispares entre las provincias, marcado por la finalización de los ciclos productivos en el sur y un comercio acotado en las zonas central y norte.

Santa Cruz

Por el lado de la ganadería bovina, el mercado santacruceño experimentó signos de debilitamiento. El precio del kilo vivo de novillo volvió a exhibir una tendencia a la baja, consolidando una disminución de casi el 10% si se consideran los valores obtenidos entre los meses de marzo y junio de este año. Durante este último mes, el novillo- vaquillona hasta 420 kg cotizó a $4.900,00 en pie (un retroceso mensual del 3,92%) y a $8,909,00 limpio al gancho. La vaca de consumo también registró mermas en torno al 4,19%, situándose en $4.181,00 al gancho.

Para el mercado ovino, los frigoríficos de Río Gallegos dieron por cerrada la faena de ovinos para la temporada 2025-2026. Debido al fin de la zafra, el informe oficial no registró cotizaciones formales ($s/d$) para categorías como cordero, borrego o capón durante el período bajo análisis.

En los mostradores locales, los cortes bovinos al consumidor mantuvieron sus valores estables en comparación con el período anterior (asado con hueso a $17.490,00 y bola de lomo a $26.170,00). La única excepción se dio en la carne picada común, que anotó una marcada baja del 15,41%, pasando de $15.960,00 a $13.500,00 por kilo.

Chubut: leves incrementos

En Chubut, el panorama comercial estuvo caracterizado por una oferta limitada y transacciones acotadas procedentes principalmente de engordes del Valle. En el segmento ovino, esto generó un leve incremento en el precio del capón gordo, que alcanzó los $5.550,00 por kilo limpio al gancho (una suba del 7,77%). Por su parte, el cordero liviano operó con escasas transacciones, manteniendo valores estables con una variación del 3,33% para fijarse en $7.750,00.

En referencia al ganado bovino, la provincia mostró un escenario contractivo en la invernada, donde el precio del ternero de destete se mantiene en baja (cayendo un 5,34% hasta los $5.225,00 por kilo vivo). En contrapartida, el novillo para faena permaneció firme y sin mayores variaciones respecto al mes anterior, con el animal de hasta 380 kg cotizando a $5.080,00 vivo. La categoría de vaca carnicera, en tanto, continúa traccionada al alza debido a la demanda y salida de hacienda desde la zona cordillerana hacia el norte de la Patagonia.

En el sector porcino local, los precios mantuvieron su estabilidad general. En la zona de Chubut Cordillera, el capón adulto se ubicó en $5.526,00 limpio al gancho y el lechón en $16.021,00, correspondiendo estos registros a operaciones de productores integrados que abastecen directamente a carnicerías de la región.

Río Negro y Neuquén

En el extremo norte de la región, la actividad comercial se presentó sumamente reducida y condicionada por factores financieros. En el Norte de Río Negro y el Partido de Patagones, el mercado bovino de invernada acumula dos meses consecutivos a la baja. Según explicaron los técnicos del INTA, esta tendencia responde a que uno de los mayores compradores de la zona incumplió con su cadena de pagos, lo que deprimió la demanda ante una oferta que se mantuvo estable. El ternero de destete en dicha franja cotizó en $5.700,00 el kilo vivo (un descenso del 12,31%).

Por su parte, en la Provincia del Neuquén y la Cordillera de Río Negro, el mercado ovino presentó un repunte generalizado de precios a pesar de contar con muy pocas operaciones en el cierre de la temporada. El cordero liviano lideró los valores de la zona alcanzando los $7,500,00 limpio al gancho. En cuanto a los porcinos de esta subregión, el lechón gordo experimentó un incremento del 3,33% fijando su precio de referencia en $9.300,00 por kilo al gancho, mientras que el capón adulto se mantuvo sin modificaciones en $4.500,00.