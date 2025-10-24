El nuevo marco eléctrico nacional puede acelerar la generación renovable en Santa Cruz

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Secretaría de Energía de la Nación dio inicio a una transformación estructural del sistema eléctrico argentino. El nuevo marco impulsa la competencia, habilita contratos directos entre generadores y distribuidores, y abre una ventana de oportunidad para provincias como Santa Cruz, que ya proyecta nuevos parques renovables.

Un nuevo modelo para el sistema eléctrico argentino

La cartera energética formalizó las Reglas para la Normalización del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) mediante la Resolución SE N°400/2025, que marca un antes y un después en la organización del sistema energético nacional.

Las nuevas reglas reemplazan el modelo centralizado y administrado por CAMMESA por un esquema basado en contrataciones directas y precios de mercado, donde la competencia y la eficiencia se convierten en los ejes de la transición energética.

El objetivo es claro: trasladar al mercado las decisiones de compra y venta de energía, reducir la dependencia de subsidios y promover un sistema con señales de precios reales.

Santa Cruz: hacia un nuevo mapa de energías renovables

El cambio normativo llega en un momento clave para Santa Cruz, que impulsa una política activa de diversificación energética.

“Santa Cruz debe prepararse para futuros parques solares y eólicos”, aseguró el ministro de Energía de Santa Cruz, Jaime Alvarez, quien destacó que la provincia “aprovechará el nuevo marco para fomentar proyectos sustentables que aseguren energía limpia y competitiva”.

En Río Gallegos ya comenzó la construcción de un parque solar de 1,5 MW, compuesto por 2.500 paneles de 610 watts cada uno.

“El mismo es ejecutado por CGC, pero será operado por Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE), quedando bajo propiedad provincial”, explicó el funcionario.

Además, se proyectan otros dos parques renovables, uno en el centro y otro en el norte santacruceño.

“En esos casos, el parque será construido y operado por un privado, pero la energía será adquirida por Servicios Públicos a un precio que estimamos será mejor que el de CAMMESA”, detalló el ministro Jaime Álvarez en diálogo con el programa Café y Noticias, conducido por Irene Stur.

Qué cambia con la Resolución 400/2025

El Mercado a Término (MAT) pasa a tener un papel central en la nueva estructura. A partir de ahora, los distribuidores del MEM deberán cubrir al menos el 75% de su demanda mediante contratos bilaterales con generadores o comercializadores.

Esto implica que cada distribuidor deberá negociar su propia energía a largo plazo, dejando atrás la dependencia del despacho centralizado.

La medida promueve la libre competencia, reduce la exposición a precios regulados y busca un uso más eficiente de los recursos.

En este esquema, CAMMESA mantiene un rol de coordinador técnico y administrativo, responsable de publicar precios de referencia, registrar los contratos y liquidar las diferencias entre energía contratada y consumida.

La instalación de pequeños parques de energía renovable con venta asegurada de la generación, es una de las apuestas de Santa Cruz.

Más libertad y más opciones para los generadores

Entre las innovaciones destacadas se encuentra la segmentación de productos, que permite celebrar contratos por energía (MWh), potencia (MW) o acuerdos mixtos. Los grandes usuarios podrán asegurar precios fijos, mientras que los distribuidores podrán contratar capacidad firme para atender picos de demanda.

El nuevo marco también amplía las fuentes energéticas elegibles: además de solar y eólica, se incorporan biomasa, biogás y residuos sólidos urbanos (BRS), que podrán declarar su propio costo variable y participar del despacho económico como las térmicas convencionales.

Esta apertura da visibilidad a plantas híbridas, proyectos de cogeneración y recursos distribuidos, fortaleciendo el desarrollo de una matriz energética más diversificada y moderna.

Un paso hacia la competitividad energética

Con la Resolución 400/2025, el Gobierno nacional busca consolidar un mercado eléctrico más competitivo, eficiente y transparente, donde el precio refleje los costos reales y las inversiones se orienten a la sostenibilidad.

Santa Cruz, por su parte, se posiciona como una de las provincias con mayor potencial para el desarrollo de energías renovables, combinando recursos naturales, infraestructura eléctrica y una política pública alineada con la transición energética.