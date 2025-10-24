Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El arribo del buque Norman al puerto de Puerto San Julián fue celebrado como un hecho histórico por autoridades provinciales y municipales. La embarcación descargó 250 cajones de merluza, materia prima destinada a la planta de procesamiento que opera la empresa estatal Santa Cruz Puede, marcando el inicio de una nueva etapa para la producción pesquera en la localidad.

“Es un día histórico para San Julián y para toda la provincia”, destacó el presidente de la empresa, Gustavo Sívori, a La Opinión Austral, al confirmar el arribo del buque. “La llegada de materia prima directamente al puerto local representa un paso concreto hacia la consolidación del modelo de producción con valor agregado en origen que impulsamos desde el Gobierno provincial”, añadió.

La planta pesquera, que pertenece al municipio y fue reconcesionada a Santa Cruz Puede, había iniciado su recuperación este año, luego de varios meses de inactividad. En julio, durante la presentación en Río Gallegos de los primeros medallones de merluza elaborados localmente, el vicepresidente de la empresa estatal, Mario Cambi, había anticipado el relanzamiento operativo del establecimiento.

“Tuvimos que realizar un traspaso desde la empresa Vepez hacia Santa Cruz Puede para reactivar la planta, impulsar el desarrollo pesquero de la localidad y fortalecer una actividad portuaria que estaba muy por debajo de su potencial”, había explicado Cambi entonces a LOA.

Un trabajo articulado entre provincia, municipio y empresa estatal

El arribo del buque fue acompañado por autoridades provinciales y locales, reflejando la relevancia institucional del hecho. En el puerto estuvieron presentes el presidente y vicepresidente de Santa Cruz Puede: Gustavo Sívori y Mario Cambi, además del ministro de Trabajo, Exequiel Verbes, el titular de la Unidad Ejecutora Portuaria de Santa Cruz (UN.E.PO.S.C.), Walter Uribe, el intendente de la localidad Daniel Gardonio y el diputado por el pueblo, Mario Boffi, entre otros funcionarios.

En diálogo con La Opinión Austral, el intendente Gardonio, expresó que el ingreso del Norman representa el inicio de una etapa de continuidad productiva: “Se trata de un barco chico, porque nuestro puerto solo puede operar con embarcaciones de este tipo, de hasta 400 cajones de merluza. La idea es que el Norman ingrese cada tres días para abastecer la planta que es municipal pero que opera Santa Cruz Puede”, explicó el jefe comunal.

Aunque en esta oportunidad el buque arribó con una carga parcial de 250 cajones, debido a las condiciones climáticas adversas, Gardonio destacó que el objetivo es alcanzar desembarques completos en cada operación.

“Lo ideal sería contar con dos barcos chicos operando de manera permanente, para que el abastecimiento de materia prima sea continuo y la planta mantenga un ritmo sostenido de producción”, subrayó.

Producción local, empleo y valor agregado

Con el relanzamiento de la planta pesquera y la llegada regular de materia prima, Santa Cruz busca consolidar una cadena productiva con empleo local y desarrollo regional. La planta de San Julián no solo apunta al procesamiento primario de pescado, sino también a la industrialización con valor agregado, como los medallones de merluza que ya comenzaron a comercializarse bajo la marca provincial.

Desde Santa Cruz Puede destacaron que la producción pesquera se enmarca en el objetivo de la gestión del gobernador Claudio Vidal de diversificar la economía provincial, generando empleo genuino y fortaleciendo las actividades portuarias e industriales en toda la franja costera.

“Cada barco que llega a puerto, cada trabajador que ingresa a la planta, es un paso más hacia una Santa Cruz que produce, que exporta y que genera oportunidades desde su propio territorio”, sintetizó Sívori.

Un nuevo horizonte para la pesca santacruceña

La reactivación de la planta de Puerto San Julián se suma a otras iniciativas impulsadas por el Gobierno provincial para recuperar la producción pesquera en tierra, un sector que había perdido competitividad durante los últimos años. Con la llegada del Norman, se consolida una red de articulación entre el Estado, los municipios y el sector pesquero, orientada a maximizar el aprovechamiento de los recursos marítimos y aumentar la presencia santacruceña en la industria alimenticia local.