En un capítulo más del conflicto institucional entre los diferentes poderes del Estado, la Cámara de Diputados convocó para este martes a las 07:00 a una sesión extraordinaria secreta para designar a dos nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia y de esa forma completar el cupo que le permite la modificación de la ley que elevó de 5 a 9 la cantidad de miembros del alto cuerpo judicial.

La resolución, firmada por el vicepresidente primero de la Legislatura, Javier Jara, y refrendada por el secretario general Diego Martín Castro, establece que se someterán a consideración las ternas presentadas en las Notas GOB 027/25 y 029/25. La primera incluye a los doctores Juan Lucio Ramón De La Vega, Natalia Linardi y Julián Michavila; la segunda propone a Carlos Javier Bernasconi Lahn, Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Fernando Hernán Kustich.

Pedro Luxen y Adriana Nieto, diputados de Por Santa Cruz impulsores de la reforma judicial que amplió el Tribunal Superior de Justicia de 5 a 9 miembros.

El documento indica que la sesión responde al Memorándum N° 896/25 de Presidencia de la Legislatura, y detalla que la citación formal a los diputados tiene como objetivo garantizar el tratamiento de las designaciones. “Convocar a Sesión Extraordinaria Secreta… a efectos de tratar la terna de profesionales que se proponen para conformar el Tribunal Superior de Justicia“, expresa la resolución.

Judicializadas

El avance del oficialismo se da en medio de varias medidas que se encuentran judicializadas. En primera instancia, el juez Marcelo Bersanelli dio viabilidad a un amparo presentado por la Asociación Gremial de Judiciales Provinciales. En síntesis, el magistrado declaró el amparo admisible y dictó una serie de medidas cautelares mientras se resuelve la cuestión de fondo, es decir, si la ley es constitucional o no.

“…Se le requiere a la autoridad pública demandada a que -en un plazo perentorio y como carga- produzca un informe que dé cuenta del interés público comprometido por la solicitud, bajo apercibimiento de dar por decaído el derecho”, había fallado el juez con fecha 19 de septiembre.

Juez Marcelo Bersanelli, el primero en fallar en contra de la ampliación del TSJ.

No obstante, el oficialismo avanzó en la Comisión de Asuntos Constitucionales y, posteriormente, en una sesión extraordinaria secreta el 25 de septiembre. Mientras trascurría la misma, la juez penal Marcela Quintana presentaba otro recurso en contra de la sesión por considerar que no se estaba cumpliendo un fallo de un juez. Incluso, la juez Cecilia López declaró nula la sesión.

Pero de manera vertiginosa, un día más tarde, el presidente del Tribunal Superior de Justicia Daniel Mariani les tomó juramento a Acevedo y González Nora en la sede del TSJ, sin la conformidad de los otros cuatro vocales. Ante esto, en una resolución, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ludueña, Fernando Basanta y Reneé Fernández desconocieron la jura.

Daniel Mariani tras tomarle jura a Sergio Acevedo y José Antonio González Nora. (Foto: La Opinión Austral).

Sin embargo, a la novela judicial le quedaba otro capítulo. El 2 de octubre los cuatro vocales antes citados, removieron a Mariani como presidente del cuerpo y designaron a Reneé Fernández como nueva presidenta del Tribunal Superior de Justicia.

¿Qué pasará con la jura de los dos nuevos vocales? El oficialismo también se encuentra proponiendo el cambio de una ley para que ya no sea necesario que los vocales del Tribunal Superior le tomen juramento a un vocal designado y, en caso de aprobarse, hasta podría hacerlo un camarista.

El Tribunal superior en tensión por la nueva ley que propició el aumento de los vocales.

Cada una de estas situaciones ha generado una fuerte tensión entre el partido gobernante y la justicia que promete seguir. Incluso, no sería impensado que la ley que amplió de 5 a 9 los vocales sea declarada inconstitucional y el tema termine en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que significaría una virtual parálisis del sistema judicial santacruceño hasta que el máximo órgano judicial del país defina.