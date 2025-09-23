Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados empezó el tratamiento de los pliegos para cumplir con las 4 vacantes en el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, en medio de la disputa legal con la justicia, tras el fallo del juez Marcelo Bersanelli que dio curso a un amparo del gremio de los Judiciales Provinciales, para que se evalúa la posible inconstitucionalidad de la ley que amplió el TSJ de 5 a 9 miembros.

Al comienzo de la comisión, la oposición conformada por los legisladores Eloy Echazú y Lorena Ponce (Unión por la Patria), pidieron al oficialismo que confirmara si iban a tratar los pliegos, anticipando que en caso que el bloque de “Por Santa Cruz” avanzar sobre los mismos se iban a retirar para no avalar la comisión de un posible delito penal.

En ese sentido, el los diputados citaron el artículo 131 de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz es claro y establece que es función del Poder Judicial conocer y decidir las controversias que surjan sobre puntos regidos por la Constitución provincial, los tratados y demás leyes de la provincia, así como aquellos en que deba intervenir de acuerdo con las leyes nacionales.

La comisión de Asuntos Constitucionales estuvo más recurrida que de costumbre. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

La diputada Adriana Nieto tomó otro artículo, el 98 de la Constitución de Santa Cruz establece que los diputados están exentos de ser acusados, interrogados judicialmente o molestados por sus opiniones, discursos o votos emitidos en el ejercicio de su mandato. Cualquier ofensa dirigida a un diputado por tales motivos se considera una ofensa al Cuerpo Legislativo, y su autor será sancionado por el cuerpo.

La diputada Adriana Nieto dijo que los diputados están exentos de ser acusados e interrogados judicialmente.

También argumentó el diputado Pedro Luxen, quien manifestó: “Vinimos hoy a ejercer nuestro derecho constitucional de estar en esta comisión” y añadió: “A mí la constitución me da el derecho de hoy estar en esta comisión, pero al Dr. Bersanelli no le da el derecho de impedirme a mí que esté sentado para tratar los diferentes puntos que ingresaron” por lo que “sí vamos a continuar con la comisión, sí vamos a analizar los pliegos de los jueces, los currículum, si tienen las condiciones constitucionales; nosotros acá no vinimos a elegir jueces como elegían ustedes”, afirmó hablándole a los diputados Echazú y Ponce. Más adelante, Luxen subrayó: “Faltaba más que un juez incompetente, frene toda una labor legislativa”.

“Vinimos hoy a ejercer nuestro derecho constitucional de estar en esta comisión”

El debate fue escalando en temperatura y el diputado Echazú respondió que la manda que hizo la justicia estaba basada en el artículo 131, “no es una intromisión, son las facultades que tiene un juez de poder dirimir en controversias constitucionales”. Asimismo, le respondió a Nieto respecto del artículo 98, al recordar otro artículo, el N°96, que establece la inmunidad de arresto para los diputados, que no pueden ser detenidos desde el día de su elección hasta el de su cese, a menos que sean sorprendidos cometiendo un delito flagrante.

Los diputados Lorena Ponce y Eloy Echazú, poco antes de retirarse de la comisión de Asuntos Constitucionales. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Pero también tomó la palabra el diputado Pedro Muñoz (ARI-CC), quien luego de señalar que no creía que por estar sentado en comisiones estaba cometiendo un delito, no dejó pasar por alto que según su opinión, la ley que amplía el TSJ tiene un objetivo netamente político. “Nadie planteó, en el momento del debate de la ley, que era inconstitucional, porque nos guste o no nos guste, a mí no me gusta, la ley cumplió con todos los requisitos establecidos”, dijo.

“Nadie planteó, en el momento del debate de la ley, que era inconstitucional”. Pedro Muñoz.

Más adelante, Muñoz afirmó que independientemente de la apreciación personal que tiene del Dr. Bersanelli, “eso no significa que nosotros demos más caldo de cultivo a esta situación, que alimentemos otras herramientas” y sostuvo: “Cuando se trate este punto, claramente, más allá de la intervención política, de la intencionalidad política que tienen en esta designación, yo esperaba que el sistema de selección, sea distinta a la que cuestionábamos” e insistió: “Tampoco quiere que pasemos de una justicia kirchnerista a una justicia vidalista” y “este gobierno tenía una posibilidad histórica de hacer un formato distinto”, en la elección de los jueces.

Las ternas

Una vez que el oficialismo votó por mayoría que el tratamiento de los pliegos pasen al orden del día y retirados los diputados de la oposición, el oficialismo comenzó con el tratamiento de los diferentes pedidos de acuerdo del Poder Ejecutivo. En principio, se dejó en comisiones los pedidos para nombrar a la nueva Fiscal de Estado, Natalia Linardi. El mismo tratamiento fue para proponer al nuevo vocal del Tribunal de Cuentas, David Guizzardi, que seguirá en comisiones. Sin embargo, sí se le dio despacho al pedido de acuerdo para una de los vocales del Tribunal de Cuentas, Luciana María Villafañe.

La comisión estuvo presidida por la diputada Adriana Nieto y contó con todos sus miembros presentes. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

En cuanto a las cuatro ternas para el Tribunal Superior de Justicia, el diputado Pedro Luxen pidió los currículos para analizar en cada caso. Allí, Pedro Muñoz insistió que iba a votar en contra de cualquier tipo de tratamiento hasta tanto se resuelva la cuestión judicial, ya que “hay una cautelar que tenemos que respetar”.

“Las ternas cumplen con todos los requisitos constitucionales”. Pedro Luxen.

Luego de un cuarto intermedio, tomó la palabra nuevamente Luxen y dijo que tras revisar los currículum de los postulados al cargo de vocales del TSJ, tres de las ternas “cumplen con todos los requisitos constitucionales”, a saber:

Terna: Acevedo, Sergio Edgardo; Castello Norberto Miguel; Quintero, Marcelo Urbano.

Terna: De la Vega, Juan Lucio Ramón; Linardi Natalia; Michavila, Julián.

Terna: Castillo Ramiro Esteban; González Nora José Antonio; Ghizzardi, David Ezequiel.

Sin embargo, en una de las ternas analizadas, compuesta por los abogados Castro, Gabriela; Contreras, Agüero Gabriel y Kustich Fernando, “uno de los abogados que conforman la terna, detectamos que no reúne los requisitos constitucionales y es la doctora Castro, que no contempla la antigüedad como abogada, así que va a estar observada la terna entera”, expresó Luxen.

En diálogo con La Opinión Austral, Luxen dijo que él mismo le dijo a Gabriela Castro -su cuñada- que no reunía las condiciones. “Como está en el Tribunal de Cuentas, ese tiempo no computa. Además, por ese cargo, se le bloquea la matrícula. El gobernador Claudio Vidal estuvo de acuerdo con la decisión“.

De esa forma terminó el análisis de las ternas y ahora ya podrán ser tratadas en el recinto, aunque se verá qué decisión toma la justicia que había pedido no avanzar en este tema hasta tanto se dirima la cuestión de fondo que es determinar si la ley de ampliación del TSJ es o no constitucional.