Los mercados financieros registran una alta volatilidad en el inicio de la semana, tras el inicio de operaciones militares conjuntas de Estados Unidos e Israel contra Irán. Los principales activos de refugio cotizan con alzas debido a la incertidumbre geopolítica.

El oro alcanzó un máximo en cuatro semanas al cotizar a USD 5.392,13 por onza. Esto representa un incremento del 2% en las últimas 24 horas. Durante la sesión asiática, la cotización spot llegó a tocar los U$S 5.419.

La subida se fundamenta en la aversión al riesgo ante el posible cierre del Estrecho de Ormuz. Este corredor es vital para el comercio energético global.

Avance de la plata

La plata registra un avance del 1,48%, situándose en USD 95,20 por onza. Analistas atribuyen este movimiento a la tensión geopolítica y a un déficit estructural de suministro físico.

El precio del metal se impulsa hacia la resistencia psicológica de los U$S 100. La situación actual refuerza su posición junto al oro como activo de resguardo.

Las cotizaciones del oro y la plata generan una gran expextativa en el rumbo de la minería metalifera de Santa Cruz, los altos preciso abren una ventana de posibilidades para el futuro desarrollo de esta actividad industrial que se desarrolla hace más de 26 años de manera ininterrumpida en el Macizo del Deseado.

Comportamiento del Bitcoin

En contraste, el Bitcoin (BTC) muestra un comportamiento de activo de riesgo. Tras una caída inicial hacia los U$S 63.000, la criptomoneda se estabiliza cerca de los U$S 66.192.

El activo presenta una variación marginal del +0,64% en las últimas horas. Especialistas estiman que se encuentra en una fase de consolidación técnica. El mercado evalúa si actuará como reserva de valor o si sucumbirá ante la liquidación de activos variables.