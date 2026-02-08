Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El papa León XIV no tiene prevista una visita a los Estados Unidos, su país de nacimiento, a lo largo de 2026. Así lo confirmó la Oficina de Prensa del Vaticano, al salir al cruce de versiones periodísticas difundidas especialmente por medios italianos.

Las especulaciones sobre un posible viaje a su país de origen durante este año se vincularon con una eventual participación en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, donde podría hablar en septiembre, tal como lo hicieron pontífices anteriores.

Otra hipótesis señalaba que León XIV viajaría a los Estados Unidos con motivo de los 250 años de la independencia, que se conmemorarán el próximo 4 de julio. Esa posibilidad también quedó descartada por la prensa del Vaticano.

De todos modos, el pontífice cuenta con una invitación formal para visitar ese país, formulada por el vicepresidente de Donald Trump, JD Vance, un dirigente que pertenece a la Iglesia Católica Apostólica Romana.

El 19 de mayo del año pasado, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que el Papa recibió la invitación mediante una carta entregada por Vance, quien mantuvo un encuentro con León XIV junto al secretario de Estado, Marco Rubio.

Cualquier eventual viaje del jefe de la Iglesia Católica a los Estados Unidos debería sortear el clima de tensión entre Washington y el Vaticano, marcado por profundas diferencias en materia de política internacional entre el pontífice y el presidente Trump.

La Santa Sede cuestionó las políticas migratorias impulsadas por el mandatario republicano, además de las crecientes fricciones entre el Gobierno y la Iglesia católica en ese país. León, nacido en Chicago, describió el trato hacia los inmigrantes como “inhumano” y alentó a los obispos estadounidenses a pronunciarse públicamente acerca del tema.

Desde su elección, el 8 de mayo de 2025, León XIV realizó un único viaje al exterior, que lo llevó a Turquía y Líbano hacia fines del año pasado. Por ahora, solo anticipó que su próxima gira tendrá como destino el continente africano.

