El peronismo santacruceño reaccionó con algo de delay cuando a Cristina Fernández de Kirchner le confirmaron la sentencia de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Las primeras horas parecieron ser de estado de shock. De hecho, cuando ya en el país se avecinaba la decisión de la Corte Suprema, el PJ local aún no había entrado en acción. Sin embargo, una vez que los hechos se consumaron, al peronismo provincial no le costó demasiado trabajo ponerse en marcha.

A la gente le pasó más o menos lo mismo. Los medios nacionales consultaban si en Río Gallegos se habían realizado protestas o festejos espontáneos por la condena a CFK. Nada de eso ocurrió. Sólo cuando el PJ confirmó la movilización realizada el miércoles 18 bajo la consigna “Santa Cruz con Cristina“, se pudo notar una fuerte concentración de personas, la mayoría de ellas vinculadas a espacios del justicialismo local, algunos gremios y organizaciones sociales.

Pero ¿quiénes fueron los dirigentes que asomaron la cabeza en uno de los momentos más duros para el kirchnerismo en toda su existencia? Hay que decir que hubo muy pocas deserciones. Uno de los primeros en “dar la cara” fue el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso. “Yo soy Cristina“, manifestó a través de las redes sociales pocas horas después de la ratificación de condena. “Estamos ante un gravísimo caso de proscripción política y de retroceso democrático, por una causa que ya había sido juzgada, pero además con un apuro inédito, tras el anuncio de Cristina de ser candidata; históricamente el peronismo ha sido perseguido, exiliado, torturado y exterminado, esto no es nada nuevo”, expresó en ese momento.

Pablo Grasso movió los hilos en la organización de las actividades.

El sector identificado con Grasso, a través de la unidad básica “Construyamos Juntos“, participó activamente en la convocatoria realizada la semana pasada en la sede del PJ. También estuvo detrás de la organización del viaje de dos colectivos a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para participar de la marcha en apoyo a la expresidenta. Funcionarios de su Gabinete también estuvieron en la capital de la república.

Pero no fueron los únicos. Dos organizaciones políticas también estuvieron visibilizando la situación de CFK. Uno de ellos, La Cámpora. En Río Gallegos uno de los más activos fue el dirigente Matías Bezi, también parte de la organización de los militantes a CABA. Los Muchachos Peronistas que tiene entre uno de sus principales referentes a Rudy Ulloa, fue otro de los sectores presentes en la sede del PJ de calle Fagnano. Uno de sus dirigentes, Oscar Trucco, manifestó que “de ahora en más tenemos que trabajar más unidos que nunca para sacar el país adelante”, en referencia a la “proscripción” a Cristina.

Los dirigentes del PJ el sábado 14.

Se veía venir

Unos días antes incluso del fallo de la Corte, el primer espacio en mostrar un activismo fuerte en defensa de CFK fue el del exsenador Pablo González. El sábado previo a la decisión de la Corte convocó a un cónclave para debatir sobre el escenario que se avecinaba. Fue en un encuentro realizado en la sede histórica del Boxing Club donde acudieron unidades básicas kirchneristas, organizaciones sociales, referentes del interior provincial y partidos aliados como Unidad Popular que encabeza el gremialista de ATE nacional, Alejandro Garzón.

Durante los últimos días también fue activa la participación del partido Kolina, creado por la exgobernadora y actualmente senadora nacional Alicia Kirchner. Figuras como Claudia Martínez, Paola Vessvessian y Agostina Mora se mostraron en la primera línea de organización. Otra dirigente de primera línea política, María Cecilia “Chachi“ Velázquez también estuvo a la cabeza en las marchas y actos realizados en los últimos 15 días en Santa Cruz.

No faltaron a la cita algunos exlegisladores como Mauricio Gómez Bull, diputados provinciales como Eloy Echazú y Rocío García, o los intendentes de la Cuenca Carbonífera Darío Menna y Aldo Aravena. Y, aunque menos participativo desde las declaraciones públicas, el intendente de El Calafate, Javier Belloni, también mostró su solidaridad con la expresidenta. Desde ese municipio también salió un colectivo a Capital Federal. Unos días antes, Belloni había firmado la declaración conjunta de intendentes denominada “Sentencia anunciada, resistencia organizada“. En la zona norte, uno de los principales promotores de la primera marcha en respaldo a CFK fue el actual concejal Carlos Aparicio.

Javier Belloni, intendente de El Calafate.

Momento de definiciones

En términos de movilización, el peronismo mostró este mes de junio que todavía tiene músculo político en Santa Cruz. Y aunque la reacción inicial pareció lenta, no le costó mucho tiempo organizarse, juntar voluntades aún entre espacios que se miran un poco de costado, tomar decisiones, y hasta marchar con cierta contundencia.

Incluso, luego de la dura derrota por la gobernación en agosto del 2023, y donde apenas pudo conservar un puñado de intendencias, es la primera vez en que el peronismo logra reunirse con una meta común. La organización ya parece estar y los que se miraban con desconfianza, empiezan a dejar las diferencias de lado por un bien común superior. Pero que eso se traslade a lo electoral, es otra cosa.

El intendente de Río Gallegos es el conductor natural en la ciudad.

Hasta el momento el debate no llegó a ese nivel. El tema Cristina demoró esas charlas que deberán empezar a encausarse en las próximas semanas. “No es momento de hablar de candidaturas“, repitieron los principales referentes del PJ cuando se les quiso preguntar cómo resolverían los nombres sin internas partidarias. Es que para estas ya vencieron los tiempos y, además, el peronismo no es proclive a ese método -al menos en Santa Cruz- para decidir postulaciones electorales.

Aún a nivel nacional no se pudo conocer si la prisión domiciliaria de Cristina Fernández de Kirchner podrá traducirse en números electorales. En Santa Cruz, probablemente pueda tener más incidencia la crisis económica, los precios de los alimentos, la desocupación, etc. Una certeza es que los intendentes tendrán mucha injerencia en la decisión de la lista de candidatos que pugnará por las tres bancas de diputados nacionales. Lo que parece empezar a tomar forma es que el debate buscará cerrar las disputas y que los aspirantes al congreso sean militados por todos los sectores.