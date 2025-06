Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La UCR en Santa Cruz no tendrá internas: según pudo conocer La Opinión Austral la única lista presentada es la de Gisella Martínez, la candidata propuesta por el vicegobernador, Fabián Leguizamón, para representar a los radicales en las próximas elecciones legislativas dentro del frente “Por Santa Cruz”.

Gisella Martínez será la única candidata radical dentro del espacio de SER, en las elecciones legislativas.

La otra figura con la que se especulaba una candidatura, la concejala Daniela D’Amico, no logró el apoyo provincial suficiente de su partido para poder presentarse.

No obstante, la propia edil emitió un comunicado este domingo por la noche en el que se informó:”No presentamos lista. No seremos parte de SER Santa Cruz. ‘Que se rompa, pero que no se doble“, advirtió la referente local del Radicalismo.

Tensión en la UCR Santa Cruz: denuncias y ruptura de internas

La Opinión Austral accedió a información que revela conflictos dentro de la UCR Santa Cruz. Desde el sector de Leguizamón denunciaron que “el integrante de la junta electoral que responde a Daniela D’Amico se robó la documentación de la junta, pidiendo a cambio que coloquemos en el acta que D’Amico no presentó lista sino no vuelve al comité”.

Indicaron que realizaron una denuncia policial y solicitaron “la intervención de la mesa chica de la convención para que expulse de la junta a Roger”.

También expresaron: “Una vergüenza la gente que integra estos estamentos” y reclamaron que “podamos terminar este acto sin hacer papelones”. Mencionaron además que la diputada nacional Roxana Reyes no accedió a enviar a Alejandra Vivar para resolver la situación.

Por su parte, Reyes comunicó en redes sociales que “la UCR Santa Cruz no va a internas para integrar el frente del gobierno provincial”.

En un escrito difundido por la legisladora, se indicó: “Los convencionales, presidentes de comité, legisladores y militantes radicales que suscribimos este documento informamos a la ciudadanía que no participaremos en la interna partidaria convocada para el 13 de julio, destinada a definir un candidato con el propósito de sumarse a la lista del gobierno provincial”.

“No hay que mentirle al afiliado radical”

En la última convención radical, el partido había decidido integrar el frente “Por Santa Cruz”. Fue una votación muy dividida que terminó 16 a 14, inclinándose por la alianza electoral con el oficialismo. La resolución fue criticada no solo por la propia D’Amico, sino por otros históricos del partido, como Daniel Roquel, presidente del Comité Provincia.

“No hay que mentirle al afiliado radical, se va a elegir un candidato que se sumará a una lista y no va a encabezarla”, advirtió Roquel en declaraciones a Radio LU12 AM680 Río Gallegos, tras el acuerdo con SER.

“Lista federal”

En un comunicado extendido el domingo por la noche, desde el espacio confirmaron la información: “La única lista que representará a la UCR será la encabezada por la Dra. Gisella Martínez, quien pertenece al espacio del vicegobernador Fabián Leguizamon“, señalaron al subrayar que “luego de los plazos legales para la oficializaron de listas y ante la imposibilidad de construir con dirigentes, militantes y referentes del interior capaces de dar pelea en la interna radical, se dio de baja la lista presentada por la concejal capitalina Daniela D’Amico.

“De este modo quedó en evidencia el contundente armado del espacio SOLUCIONES que pertenece a Radicales Por Santa Cruz, sector que lidera el Vicegobernador Fabián Leguizamón y que representará a la UCR en toda la provincia con una lista encabezada por la Dra. Gisella Martínez de Río Gallegos, acompañada por Jorge Lacrouts (Caleta Olivia), Candela Pitaccolo (Las Heras), Juan Acuña Kunz (Caleta Olivia), Marcela Padrón (Gobernador Gregores) y Juan Ulloa (Río Gallegos)”, detallaron en el escrito.

En ese sentido, destacaron que “se trata de una lista completamente federal que deja de manifiesto la extensión y la potencia de una construcción provincial con referentes jóvenes y la experiencia necesaria para afrontar los desafíos que tiene por delante la provincia”.

Gisella Martínez

La elegida tiene 35 años, es abogada recibida de la Universidad Nacional de Córdoba y nació en Río Gallegos, proviene de una familia de comerciantes y trabajadores. Sumó experiencia y participación en Franja Morada como consejera y consiliaria en la Facultad de Derecho. Luego tuvo un paso por el Congreso de la Nación y en el Consejo de la Magistratura.