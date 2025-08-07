Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En junio de 2025, el índice de producción industrial minero (IPI minero) muestra una suba de 6,8% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-junio de 2025 presenta un aumento de 2,5% respecto a igual acumulado del año anterior. En tanto que la serie desestacionalizada tuvo una suba de 3,3% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra un aumento de 0,6% respecto al mes anterior.

El informe publicado este jueves por parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).

Petróleo y Gas

De acuerdo al informe ejecutivo del INDEC, uno de los rubros que más incidencia tuvo en el alza del IPI Minero fue la extracción de petróleo y gas natural.

Este índice muestra una suba de 7,5% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-junio de 2025 presenta un aumento de 2,4% respecto a igual acumulado del año anterior.

De esta forma, específicamente a lo que hace a la extracción de petróleo, nos encontramos que la suba interanual fue de 16,9% en términos de producción. Mientras que si se compara la variación acumulada de enero a junio, vemos que la misma arronó datos positios en el sexto mes del año, de un 10,8%.

Números también positivos. se observan en extracción de gas natural, dónde la variación de producción entre junio de 2025 e igual mes de 2024 fue 7,6%. mientras que el acumulado interanual mostró una variación del 3,5%.

Servicios en picada. Pese al incremento productivo, el sector “servicios de apoyo para la extracción de petróleo y gas natural” no mostró recupero, al contrario se profundizaron los números en rojo para ese segmento.

Los datos dan cuenta de que el sector “servicios de apoyo” cayó en la variación interanual un 10,3%, en tanto que el acumulado de enero a junio, también reflejó una caída del sector, en un 13,3%.

Minería metalífera

El informe sobre el IPI Minero de junio de 2025 se conoció el mismo día en que el gobierno nacional decidió quitár la retenciones a la minería metalífera “con el propósito de estimular la inversión y el desarrollo productivo”.

Quizás una explicación que justifique ese “estímulo”, tiene que ver con que la producción de oro y plata no repunta, por el contrario sigue cayendo.

“En junio de 2025, el índice de “Extracción de minerales metalíferos” muestra una baja de 4,6% respecto a igual mes de 2024. El acumulado enero-junio de 2025 presenta una disminución de 2,4% respecto a igual acumulado del año anterior.”, escribe el Indec en su informe.

Así el rubro “Plata y oro y sus concentrados“, tuvo una caída interanual de -6,6%, en tanto que la variación acumulada interanual fue de -0,1%. En tanto que el Bullón dorado/doré tuvo un leve repunte de 1,5%, aunque en el acumulado interanual la baja fue del -6,9 %.