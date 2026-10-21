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La Cámara de Diputados de Santa Cruz tratará este jueves el pedido de acuerdo para designar al doctor Carlos Alberto Albarracín como juez de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en Río Gallegos. La iniciativa corresponde a la Nota GOB. N° 024/2026, mediante la cual el Poder Ejecutivo volvió a proponer al magistrado para ocupar una vocalía en ese tribunal.

La nueva instancia legislativa llega después de un primer rechazo y de la decisión del gobernador Claudio Vidal de insistir con la misma candidatura, que deberá volver a ser evaluada por los legisladores.

El rechazo del 10 de septiembre

El primer pedido de acuerdo fue rechazado el 10 de septiembre de 2026, durante una sesión ordinaria de la Cámara de Diputados. En aquella oportunidad, el pliego obtuvo 13 votos en contra y 10 a favor, por lo que Albarracín no consiguió el respaldo necesario para pasar del Juzgado de Instrucción Penal y Juvenil de El Calafate a la Cámara en lo Criminal de Río Gallegos.

Momento de la jura de Albarracín como magistrado en El Calafate.

Según informó La Opinión Austral, la votación también expuso diferencias dentro del oficialismo, ya que la diputada Claudia Barrientos, integrante del bloque Por Santa Cruz, se pronunció en contra de la postulación. La mayoría negativa se completó con legisladores de Unión por la Patria y de otros espacios.

El resultado dejó sin acuerdo la primera propuesta del Ejecutivo provincial y mantuvo a Albarracín al frente del juzgado de El Calafate.

Vidal volvió a presentar el nombre

Trece días después, el 23 de septiembre, el gobernador Claudio Vidal remitió nuevamente el pliego a la Legislatura mediante la Nota GOB. N° 024/2026. El Ejecutivo fundamentó la presentación en el orden de mérito del Concurso N° 106 del Consejo de la Magistratura, destinado a cubrir el cargo de juez de la Cámara en lo Criminal.

En declaraciones a La Opinión Austral, Vidal defendió la candidatura y sostuvo que Albarracín reúne los méritos necesarios para ocupar el cargo. La nueva presentación abrió una discusión política y reglamentaria sobre la posibilidad de que el Poder Ejecutivo vuelva a proponer a un magistrado cuya designación ya había sido rechazada por el cuerpo legislativo.

El paso por la Comisión

El nuevo pliego avanzó el 6 de octubre, cuando la Comisión de Asuntos Constitucionales, Justicia, Seguridad, Peticiones, Poderes y Reglamento aprobó por mayoría el despacho favorable para que la propuesta pudiera volver al recinto. La votación terminó con cinco apoyos y cuatro rechazos.

Albarracín propuesto nuevamente como juez. La Tapa de La Opinión Austral del 24 de septiembre.

Durante el debate, los legisladores discutieron si correspondía volver a tratar la misma candidatura después de la votación negativa de septiembre. Mientras algunos plantearon que la Cámara ya se había pronunciado y que el asunto debía considerarse concluido, otros sostuvieron que no existía una prohibición constitucional expresa para que el Ejecutivo presentara nuevamente el nombre.

El despacho favorable habilitó la continuidad del trámite legislativo, pero no implicó la aprobación de la designación. La decisión definitiva quedó en manos del pleno de Diputados.

Qué se define este jueves

El expediente identificado como D.D.C. N° 271/26, correspondiente a la Nota GOB. N° 024/26, volverá a ser considerado por los legisladores para resolver si prestan acuerdo a la designación de Carlos Alberto Albarracín como integrante de la Cámara en lo Criminal de la Primera Circunscripción Judicial.

Actualmente, Albarracín se desempeña como juez de Instrucción Penal y Juvenil de El Calafate, cargo que asumió el 1 de septiembre de 2025. Si obtiene el acuerdo legislativo, su traslado a Río Gallegos abrirá una nueva vacante en la Justicia de la localidad cordillerana.

La votación de este jueves será el segundo pronunciamiento de la Legislatura sobre la candidatura, luego del rechazo del 10 de septiembre y de la insistencia formal del gobernador presentada el 23 de septiembre.