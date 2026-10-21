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El gobernador Claudio Vidal recorrió este miércoles 21 de octubre las áreas concesionadas a Crown Point Energía en la Cuenca del Golfo San Jorge, en el norte de Santa Cruz, para supervisar el inicio de una nueva campaña de perforación. El programa contempla una inversión estimada de USD 7,27 millones y la ejecución de tres pozos, en el marco de los compromisos asumidos por la operadora con la Provincia.

La actividad se enmarca en las acciones impulsadas por el Gobierno provincial para recuperar la actividad hidrocarburífera, sostener los niveles de producción y promover nuevas inversiones que permitan ampliar las perspectivas de desarrollo de la cuenca.

Durante la recorrida, Vidal estuvo acompañado por el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez; el secretario general del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de la Patagonia Austral, José Llugdar; el secretario de Gobierno e Interior, Hernán Elorrieta; los intendentes de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, y de Pico Truncado, Pablo Anabalón; y directivos de la operadora.

El gobernador Claudio Vidal y el secretario General José Llugdar.

Crown Point perforará tres pozos en Koluel Kayke y Piedra Clavada

El programa se ejecuta con el equipo de perforación SAI 383, perteneciente a San Antonio Internacional, y apunta tanto al desarrollo de reservas existentes como a la exploración de nuevas formaciones geológicas.

En el área de Koluel Kayke se perforarán dos pozos. El KK-2002 estará orientado al desarrollo de reservas de las formaciones Mina del Carmen y Caleta Olivia. Por su parte, el KK-2003 incorporará un objetivo exploratorio sobre la formación D-129, a partir de los resultados obtenidos en una intervención previa en el pozo vecino KK-1299, donde se registró aporte de petróleo desde esa formación.

El tercer pozo, PC-2005, se ubicará en Piedra Clavada y estará destinado al desarrollo de reservas de Mina del Carmen y Caleta Olivia.

Los trabajos permitirán, además, investigar la continuidad de la primera formación en el sector limítrofe entre ambos yacimientos.

Vidal junto a trabajadores.

Vidal destacó el potencial de la formación D-129

Durante la recorrida, el gobernador puso especial énfasis en la perforación prevista sobre la formación D-129, uno de los objetivos exploratorios de la campaña.

“En esta campaña de tres pozos hay uno que puede marcar la diferencia. Es el segundo pozo que va a hacer la operadora, a una profundidad de 2.500 metros, en la zona D-129, algo que sabemos que tiene un gran potencial, pero donde hasta el momento faltaban inversiones de este tipo que nos permitan hacer un análisis más profundo”, señaló.

Vidal sostuvo que avanzar con este tipo de trabajos es importante no solo para sostener la recuperación de la producción, sino también para ampliar las posibilidades de desarrollo futuro de la actividad petrolera en Santa Cruz.

En ese sentido, indicó que el Gobierno provincial mantiene conversaciones con otras operadoras para promover nuevas perforaciones y avanzar en el cumplimiento de los compromisos asumidos durante el traspaso de áreas que anteriormente estaban bajo la órbita de YPF.

Incentivos a la inversión y recuperación de equipos petroleros

El mandatario también vinculó el inicio de esta campaña con el esquema de incentivos implementado por la Provincia para promover nuevas inversiones. Entre las medidas mencionó la reducción de tres puntos porcentuales en las regalías para operadoras que asumen compromisos de actividad.

Según explicó, la continuidad de este beneficio volverá a discutirse con las empresas en marzo del próximo año, con condiciones vinculadas al sostenimiento y la generación de empleo y a la incorporación de nuevos equipos de perforación, workover, pulling y flowline.

Vidal señaló que el objetivo es generar condiciones para que las inversiones vuelvan a orientarse hacia Santa Cruz, en un escenario nacional en el que gran parte de los recursos del sector se concentran en Vaca Muerta.

“La apuesta fuerte es ir a proyectos como este, a la zona D-129, a la actividad no convencional”, afirmó.

Además, mencionó que existen conversaciones con empresas estadounidenses y canadienses para impulsar nuevas iniciativas hidrocarburíferas en la provincia.

Seguimiento de los compromisos de inversión en Santa Cruz

La campaña de Crown Point forma parte de los compromisos de inversión asumidos con el Gobierno provincial en 2024. A través del Ministerio de Energía y Minería, la Provincia realiza el seguimiento de los planes de trabajo de las operadoras y del cumplimiento de las obligaciones vinculadas con las concesiones hidrocarburíferas.

La recorrida permitió supervisar el comienzo de los trabajos en los yacimientos y conocer los objetivos técnicos de una campaña que combina el desarrollo de reservas convencionales con la exploración de una formación que podría abrir nuevas perspectivas para la actividad petrolera en el norte santacruceño.