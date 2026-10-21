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El gobernador Claudio Vidal destacó el inicio de una nueva campaña de perforación en la Cuenca del Golfo San Jorge y sostuvo que la recuperación de la actividad hidrocarburífera es clave para sostener el empleo y generar nuevas oportunidades en Santa Cruz.

Durante su recorrida por las áreas concesionadas a Crown Point Energía, en el norte provincial, el mandatario señaló que la incorporación de equipos y el cumplimiento de los compromisos de inversión representan un paso importante para recuperar el movimiento de los yacimientos y ampliar las perspectivas de desarrollo.

“Esto es lo mejor que le puede pasar a un trabajador petrolero, que en la provincia de Santa Cruz volvamos a perforar como lo está haciendo CGC, como lo está haciendo Crown Point, como lo van a hacer las demás continuadoras”, afirmó.

Claudio Vidal: “Volver a perforar significa trabajo para toda la provincia”

El gobernador remarcó que la actividad petrolera no beneficia únicamente a quienes trabajan directamente en los yacimientos, sino que también moviliza a numerosos sectores vinculados con la producción.

Claudio Vidal destacó el inicio de una nueva campaña de perforación en la Cuenca del Golfo San Jorge.

“Cuando digo trabajador petrolero no me refiero solamente al trabajador de base y al jerárquico, me refiero al conjunto de trabajadores: al de la producción, que tiene que estar con la obra civil; al del transporte, que mueve las cargas de un yacimiento a otro; a los vigiladores y a todos los que participan de lo que genera la llegada de este tipo de equipos de perforación”, explicó.

En esa línea, sostuvo que la reactivación de los trabajos tiene un impacto que se extiende a distintos rubros de la economía provincial, desde los servicios y la logística hasta las actividades vinculadas con la infraestructura y el mantenimiento.

Vidal también señaló que YPF se encuentra discutiendo cuestiones contractuales vinculadas con los servicios para Palermo Aike, mientras la Provincia mantiene gestiones para promover nuevas inversiones y ampliar la actividad en otras áreas.

D-129: nuevas perforaciones

Al referirse a la campaña de Crown Point, el mandatario puso especial atención en el pozo previsto sobre la formación D-129, que será perforado a una profundidad estimada de 2.500 metros.

“Hay un pozo que puede marcar la diferencia. Es justamente en la zona D-129, algo que sabemos que tiene un gran potencial, pero donde hasta el momento faltaban inversiones de este tipo que nos permitan hacer un análisis más profundo”, señaló.

Al referirse a la campaña de Crown Point, el mandatario puso especial atención en el pozo previsto sobre la formación D-129, que será perforado a una profundidad estimada de 2.500 metros.

El programa contempla tres pozos en las áreas de Koluel Kayke y Piedra Clavada, con una inversión estimada de USD 7,27 millones. Los trabajos combinan el desarrollo de reservas de las formaciones Mina del Carmen y Caleta Olivia con la exploración de nuevas posibilidades hidrocarburíferas.

Para Vidal, avanzar sobre objetivos exploratorios como D-129 resulta fundamental para ampliar las perspectivas de la Cuenca del Golfo San Jorge, en un contexto en el que la actividad convencional enfrenta limitaciones después de sus años de mayor producción.

Incentivos a la inversión

El gobernador explicó que la Provincia impulsa medidas para generar condiciones que permitan recuperar las inversiones y volver a incorporar equipos petroleros. Entre ellas, destacó el esquema de reducción de tres puntos porcentuales en las regalías, vinculado con compromisos de actividad asumidos por las operadoras.

Claudio Vidal en redes sociales: “Dijimos que íbamos a recuperar la actividad petrolera y estamos volviendo a perforar”. En la foto, con una bandera de SER.

Según indicó, la continuidad de este beneficio volverá a discutirse con las empresas en marzo del próximo año. La condición planteada por el Gobierno provincial es sostener el empleo, generar nuevos puestos de trabajo y avanzar con la incorporación de equipos de perforación, workover, pulling y flowline.

“Lo importante es que las operadoras están cumpliendo con los acuerdos de inversión programados con la Provincia de Santa Cruz”, expresó Vidal, al señalar que el objetivo es recuperar progresivamente el movimiento de los yacimientos.

El mandatario también confirmó que existen conversaciones con otras operadoras para impulsar nuevas perforaciones y avanzar con los compromisos asumidos durante el traspaso de áreas que anteriormente estaban bajo la órbita de YPF.