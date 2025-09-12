Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

A través de la Resolución 1340/2025 del Ministerio de Economía, quedó aprobado el Plan de Acción y Presupuesto de Yacimiento Carbonífero Río Turbio (YCRT) para el ejercicio 2025. Esta decisión garantiza el financiamiento de la empresa y el pago de los salarios hasta diciembre de este año, destacaron desde ATE Río Turbio.

En la misma, en su artículo 1°, se detalla “estímanse en la suma de $23.555.749.000 los ingresos de operación y fiíjanse en la suma de $110.217.469.675 los gastos de operación”.

Desde la seccional remarcaron que este logro es el resultado de la lucha de los trabajadores y trabajadoras, sumado a las gestiones serias y responsables del gobernador Claudio Vidal y su jefe de Gabinete, Daniel Álvarez, quienes con hechos concretos consiguieron lo que otros limitan a críticas desde la comodidad de un micrófono: que YCRT tenga presupuesto, continuidad laboral y estabilidad para sus mineros.

En este marco, ATE Río Turbio repudió enérgicamente las declaraciones del intendente de Río Gallegos, Pablo Grasso, quien intentó desmerecer las gestiones del gobernador Vidal en conjunto con los sindicatos. “Le recordamos al intendente que los salarios de YCRT no se garantizan con palabras vacías ni con ataques políticos, sino con gestión, compromiso y lucha”, afirmaron.

“Mientras algunos buscan confundir y generar divisiones, nosotros respondemos con hechos: YCRT tiene asegurados los sueldos hasta fin de año y estamos trabajando para que en 2026 la empresa cuente nuevamente con el presupuesto necesario para seguir produciendo y sosteniendo a miles de familias de la Cuenca”, agregaron.

Finalmente, ATE Río Turbio ratificó su apoyo a la candidatura de Daniel Álvarez, destacando que junto al gobernador Claudio Vidal “han demostrado estar del lado de los trabajadores, gestionando con resultados concretos”.

Daniel Álvarez, jefe de Gabinete de Santa Cruz y candidato a diputado nacional, junto al gobernador Claudio Vidal y el vice, Fabián Leguizamón. ATE Río Turbio, participó del acto de presentación de la lista y dio su apoyo.

“Defender YCRT es defender la Patria —concluye el comunicado— y no vamos a permitir que el oportunismo político intente ensuciar la lucha y el sacrificio de quienes día a día ponemos el cuerpo y el alma por nuestra Cuenca Carbonífera”.

