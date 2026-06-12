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En plena discusión por la Ley de Financiamiento en la Cámara de Diputados de Santa Cruz, que finalmente regresó a comisiones, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, dialogó con La Opinión Austral y remarcó la necesidad de avanzar con herramientas destinadas a impulsar obras e inversiones para el desarrollo provincial.

El funcionario sostuvo que la iniciativa contempla acciones cuyos resultados podrían verse en los próximos años, especialmente en materia energética y minera. “Esperemos que exista sentido común, grandeza por parte de los legisladores en el momento de legislar, de poder votar proyectos que favorezcan a las comunidades y a la provincia”, expresó.

A continuación, señaló que varias de las propuestas incluidas en el proyecto apuntan a generar condiciones para futuras inversiones. “Hay proyectos que hoy están enmarcados en esta ley que, de ser ejecutados, favorecen a iniciativas que van a ser presentadas dentro de tres, cuatro o cinco años más. Una mejora en el sistema eléctrico, como lo comentaba el diputado Boffi, Piedra Buena-San Julián-Gregores, que disminuya los costos y abra la posibilidad de que se instalen dos o tres nuevos proyectos mineros en el Macizo del Deseado”, afirmó.

Álvarez enfatizó que se trata de obras cuyos beneficios se verán a largo plazo y que exceden el mandato de la actual administración. “Hasta que esos proyectos se instalen y se construyan van a pasar cinco o seis años. No son proyectos que va a ver esta gestión de gobierno”, indicó.

En ese sentido, consideró que hay que “actuar con grandeza, a largo plazo, generar aquellas políticas de Estado que van a beneficiar a los actuales y futuros vecinos de Santa Cruz (…) Esperar que no haya mezquindades, que no se adelante un año político, que la discusión política se va a dar en 2027 y que doten con herramientas necesarias al Poder Ejecutivo de la provincia”.

Más adelante, el ministro hizo referencia al impacto económico que podrían generar las inversiones contempladas en la iniciativa. “Hablamos de usar racionalmente los fondos y de una ley que va a promover Santa Cruz… se promueve el ahorro e inversiones importantes que van a durar por décadas y, en el medio, va a generar empleo directo con trabajadores de la construcción”, esbozó.

Asimismo, destacó que “todas esas personas que van a trabajar en estas obras van a dejar su sueldo en los comercios, en los mercados de cada una de las localidades; se activa la economía secundaria y terciaria de las localidades. Si liberamos los fondos propiamente dichos del presupuesto provincial, los mismos también pueden ser destinados a mejorar los salarios de los policías, de los docentes y del personal de salud“.

Y vinculó la propuesta con el contexto económico nacional y las perspectivas de crecimiento del sector minero. “Creo que es un beneficio general y una herramienta que permite un puente para pasar de una política macroeconómica nacional vigente a la nueva administración que será luego de 2027, y que pueda transitar Santa Cruz lo que queda de este año, el 2027 y seguramente los primeros meses de 2028, hasta que haya una nueva administración a nivel nacional, que cambie las políticas restrictivas que viven todas las provincias del país”, manifestó.

Finalmente, comentó que “hoy tenemos 14 proyectos de exploración de la actividad minera en la provincia, algo importantísimo, y varios de esos pueden, en el corto tiempo, generar proyectos productivos de minas que se pongan en funcionamiento. Una ley como esta es una señal que los inversores ven“.

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