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Durante la jornada de paro nacional docente convocada para este lunes, la presidenta del Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz, Iris Rasgido, brindó precisiones en entrevista con LU12 AM680 sobre los controles desplegados por la Nación, el encuadre legal que fija a la educación como servicio esencial y la decisión política adoptada por la gestión del gobernador Claudio Vidal de otorgar un estímulo económico de $500.000 por única vez a los docentes que registraron presencialidad perfecta y no se sumaron a las medidas de fuerza.

Jornada de paro

Respecto al operativo dispuesto por el Gobierno central durante la medida de fuerza, explicó la modalidad de trabajo comunicada en la previa por las autoridades nacionales. “Tomamos conocimiento a través del comunicado que emitió el Ministerio de Capital Humano que iban a realizar inspecciones en instituciones educativas de todas las provincias y de todo el país. En ese contexto, el secretario de Educación de la Nación nos convocó a todos a una reunión el domingo al mediodía para comunicar y compartir los alcances de esta medida”, sostuvo.

“Inspectores que dependen de la Secretaría de Trabajo de la Nación se iban a acercar a diferentes instituciones educativas en las localidades de cada provincia para realizar una inspección solicitando la estructura escolar para ver cuántos grupos de alumnos son los que deberían estar en cada uno de los turnos y cuántos docentes están adheridos a las medidas de fuerza. En función de eso hacen un acta para luego, producto del análisis de ese acta, se pueda determinar cómo va a seguir”, indicó.

Tapa del Diario La Opinión Austral del lunes 3 de agosto de 2026.

Rasgido remarcó el marco normativo que respalda la actuación federal sobre el sistema educativo provincial. “Está todo plasmado en la ley 27.802, una ley muy nueva que se votó en febrero y se promulgó en marzo, creo que 6 de marzo, que determina en su articulado a la educación como servicio esencial y plantea que ante una situación de medida de fuerza los sindicatos también deben garantizar que el 75% del servicio educativo se brinde”, afirmó.

A su vez, aclaró que la Nación actuó de forma directa. “En esta instancia no solicitaron colaboración porque planteaban que con el personal de las agencias que tienen iban a realizar la inspección, porque es una instancia muestral“, añadió.

En cuanto a la participación en la huelga de los trabajadores de la educación, señaló: “Nos comunicaron que no adhirieron ni SADOP ni UDA. AMET y ADOSAC, sí“, expuso.

“Muchas personas, muchos equipos preguntaban qué encuadre normativo tenía esto. Eso plantea un desconocimiento, quizás porque es muy reciente la ley 27.802. Por eso tuvimos una reunión muy temprano con los directores provinciales y generales a los efectos de que pudieran acercar a cada una de las instituciones educativas esa ley. En un primer momento se decía ‘no tiene alcance el gobierno nacional’, y sí lo tiene en esta instancia en el marco de la ley”, aclaró.

Sobre la asistencia a las aulas en los últimos paros, la titular del CPE repasó los registros oficiales de la provincia. “Nosotros tenemos registrado todo el impacto en cada una de las escuelas de la provincia. En las últimas instancias la adhesión al paro bajó muchísimo, estábamos en un rango entre 26% y 31%. Es el rango de adhesión al paro”, afirmó.

Tapa del Diario La Opinión Austral del sábado 1 de agosto de 2026, Río Gallegos, Santa Cruz, Argentina.

Bono de $500.000

En materia salarial y régimen de presencialidad, Rasgido puntualizó las medidas impulsadas por el Poder Ejecutivo Provincial encabezado por Claudio Vidal.

“El viernes pasado se hicieron tres anuncios. Uno que tiene que ver con los acuerdos paritarios, que era la devolución de los días que se habían descontado por situaciones de paro. El segundo anuncio tuvo que ver con que a partir de ahora todo día que suspenda la actividad escolar se va a descontar y no se va a realizar la devolución. Y el tercer punto tenía que ver con la creación del estímulo ‘Por nuestra educación’, que así lo determina el decreto 673 con fecha 31 de julio”, detalló.

Sobre el reconocimiento, detalló las condiciones fijadas para acceder al cobro. “Está destinado a todos los docentes que registren el cumplimiento efectivo de sus funciones frente a alumnos en la totalidad de los días hábiles desde febrero hasta el último día de junio, que integra dos calendarios: la finalización de los días del calendario 2025 y el inicio del calendario escolar 2026. Todos los docentes que cumplan con este requisito van a percibir 500.000 pesos, que es una suma de carácter no remunerativo y no bonificable“, explicó.

Iris Rasgido, presidenta del CPE. FOTO:LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL

Respecto a las fechas estipuladas para el pago del incentivo y de las devoluciones previamente acordadas, especificó el cronograma de liquidación. “La planilla complementaria va a integrar la devolución de los días que se había acordado en agosto más la suma del estímulo para aquellos docentes que realmente cumplan con los requisitos. El plazo para liquidar eso es el 18 de agosto aproximadamente, puede ser unos días antes”, confirmó.

Finalmente, al ser consultada sobre el lugar que ocupan las remuneraciones docentes de la provincia a nivel nacional, la presidenta del CPE ratificó el posicionamiento. “El primer lugar lo tiene la provincia de Neuquén y en segundo lugar está Santa Cruz. En 2024 se determinó un aumento al sector docente del 189% y un 203% para directivos y supervisores, un proceso claro de recuperación del salario docente que tiene continuidad en el 2025 a donde también se determinó un aumento por sobre la inflación nacional. Este año se continúa sosteniendo el impacto de los índices de inflación en los salarios”, concluyó.