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El Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) de Puerto San Julián inició este jueves un paro de actividades por 48 horas, acompañado por una movilización, en reclamo de una respuesta ante la situación salarial de los trabajadores municipales.

La medida comenzó a las 00:00 de este jueves 10 de septiembre y se extenderá durante toda la jornada del viernes 11. La decisión fue adoptada en asamblea, donde se planteó la necesidad de avanzar en una recomposición salarial y establecer un ámbito formal de negociación con el Ejecutivo municipal.

Según explicó el secretario general del SOEM, Guillermo Rutherford, la asamblea contó con una participación mayor a la registrada en el primer encuentro. En diálogo con EP Multimedia, el dirigente señaló que uno de los principales reclamos está vinculado con los ingresos de los trabajadores y sostuvo que los salarios actuales no se corresponden con el costo de vida.

Rutherford describió la situación económica que atraviesan distintos trabajadores municipales y planteó la necesidad de discutir una recomposición salarial. En ese marco, también cuestionó las condiciones laborales de empleados que, según manifestó, se encuentran en situaciones precarias y con ingresos insuficientes para afrontar los gastos cotidianos.

Reclamo por una paritaria

Otro de los puntos planteados por el sindicato es la falta de conformación de una comisión paritaria. De acuerdo con lo expresado por Rutherford, desde la organización gremial se presentaron iniciativas para avanzar en ese mecanismo de negociación, aunque hasta el momento no se habría concretado.

El secretario general del SOEM, Guillermo Rutherford.

La asamblea resolvió, además del paro, llevar adelante una movilización. La convocatoria alcanza a los trabajadores municipales sean o no afiliados al SOEM.

La medida contempla algunas excepciones en determinados servicios, entre ellos sectores vinculados a jardines, con el objetivo de evitar mayores inconvenientes para la comunidad.

El dirigente adelantó que la decisión será comunicada formalmente al Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante y el Ministerio de Trabajo.

Los salarios que señala el sindicato

Durante la entrevista, Rutherford también se refirió a los distintos niveles salariales dentro del municipio. Según los valores mencionados por el secretario general del SOEM, algunos trabajadores jornalizados percibirían alrededor de $300.000, mientras que un trabajador correspondiente al denominado módulo uno tendría un ingreso cercano a los $780.000, sin contemplar antigüedad.

En la asamblea se indicó que los trabajadores municipales ganan un promedio entre 500 y 700 mil pesos mensuales.

El dirigente aclaró que determinados adicionales, como el correspondiente al título secundario, pueden modificar ese monto.

En relación con la posibilidad de que se apliquen descuentos por los días de paro, Rutherford sostuvo que se trata de una preocupación entre los trabajadores debido al nivel de los salarios y a la situación económica de muchas familias.

El reclamo y el aniversario de Puerto San Julián

En paralelo, ante una eventual continuidad del conflicto, podría evaluarse que el reclamo tenga presencia durante las actividades previstas por el aniversario de Puerto San Julián, que se conmemora el próximo 17 de septiembre.

Por el momento, no existe confirmación oficial de una movilización del SOEM para esa jornada.