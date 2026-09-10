Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La inflación de agosto en la Patagonia alcanzó el 1,8%, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El registro regional quedó por encima del 1,7% de inflación nacional, aunque la diferencia fue de apenas una décima de punto porcentual.

Entre los distintos rubros relevados en la región, Educación fue el que registró el mayor incremento, con una suba del 3,4% respecto de julio.

En segundo lugar se ubicó Salud, con un aumento del 2,4%. Le siguieron Alimentos y bebidas no alcohólicas, Bebidas alcohólicas y tabaco, y Comunicación, todos con incrementos del 2,2%.

Educación fue el rubro que más creció en agosto. Foto: Juan Palacios/La Opinión Austral

Uno de los datos destacados del informe para la Patagonia fue el comportamiento de Prendas de vestir, que registró una variación negativa del 0,2%. El sector viene atravesando un escenario de caída en las ventas y una mayor competencia de las compras realizadas a través de plataformas virtuales.

La inflación nacional bajó al 1,7%

A nivel nacional, el IPC registró una suba del 1,7% en agosto, por debajo del 2,1% de julio. De esta manera, la inflación acumuló un incremento del 21,3% en lo que va de 2026 y del 33,5% en los últimos 12 meses.

La variación mensual volvió a ubicarse por debajo del 2%, luego del repunte registrado en julio, y retomó el sendero descendente que el Gobierno busca consolidar durante la segunda mitad del año.

Por categorías, el IPC Núcleo aumentó 1,8%, con subas vinculadas principalmente a alquileres de la vivienda y servicios culturales.

La división que más aumentó a nivel nacional fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,8%.

Los precios regulados registraron un incremento del 2,2%, impulsados por aumentos en electricidad, gas, transporte público y gastos de prepagas. En tanto, los precios estacionales mostraron una baja del 0,9%, explicada principalmente por la disminución en paquetes turísticos y prendas de vestir, parcialmente compensada por aumentos en verduras, tubérculos y legumbres y frutas.

La división que más aumentó a nivel nacional fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con una suba del 2,8%. En segundo lugar quedó Educación, con el 2,5%.

En el otro extremo, Recreación y cultura no registró variaciones, mientras que Prendas de vestir y calzado tuvo una caída del 0,6%.

Por su incidencia sobre el índice general, Alimentos y bebidas no alcohólicas fue una de las divisiones de mayor impacto en la variación mensual de las distintas regiones, principalmente por los aumentos registrados en verduras, tubérculos y legumbres, frutas, pan y cereales.