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El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz cumplió con el requerimiento formulado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y envió la documentación del expediente por la ampliación de miembros del órgano judicial de la provincia. Según pudo saber La Opinión Austral, todas las actuaciones solicitadas por el máximo tribunal nacional habrían sido remitidas por correo postal, luego de la intimación formal cursada esta semana.

La decisión se da en el marco de un conflicto judicial e institucional abierto tras la sanción de la ley que amplió la integración del TSJ, que pasó de cinco a nueve miembros, medida que fue cuestionada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz a través de una acción de inconstitucionalidad.

Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, actual vicepresidente y Ricardo Lorenzetti, ministro del cuerpo judicial.

Tal como había anticipado La Opinión Austral el pasado 23 de abril, la Corte Suprema había requerido formalmente al TSJ la remisión de todas las actuaciones del expediente iniciado por la Asociación, en el que se plantea la inconstitucionalidad de la norma provincial. Sin embargo, ante la demora en el envío, este miércoles el máximo tribunal emitió una intimación formal -a la que tuvo acceso este medio- para que el Superior Tribunal remita, en un plazo de 48 horas, toda la documentación relacionada con la causa.

En ese oficio, la Corte advirtió sobre el incumplimiento del requerimiento anterior y ordenó que el expediente fuera enviado “de inmediato” en formato digital. La resolución menciona específicamente la causa 917/2025 y los incidentes vinculados, cuya remisión ya había sido solicitada en la resolución dictada el 23 de abril de 2026.

Rechazo a la recusación

Días atrás, la Corte Suprema de Justicia de la Nación también rechazó la recusación presentada por la Asociación Gremial de Empleados Judiciales de Santa Cruz contra integrantes del máximo tribunal, en el expediente que discute la constitucionalidad de la ampliación del TSJ.

El pedido de documentación que hizo la Corte Suprema, tapa de La Opinión Austral.

El gremio había cuestionado la intervención de algunos magistrados, argumentando supuestos vínculos políticos e institucionales entre abogados patrocinantes y actores involucrados en la causa. No obstante, la Corte consideró que el planteo fue realizado fuera de término y, además, sostuvo que no existían causales legales válidas para apartar a los jueces.

En su resolución, el tribunal recordó que la recusación constituye una herramienta excepcional y de interpretación restrictiva, especialmente cuando se trata de miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Qué documentación pidió la Corte

El conflicto judicial comenzó tras la aprobación de la ley provincial que amplió la composición del Superior Tribunal de Justicia, una decisión que generó cuestionamientos políticos, gremiales y judiciales, además de denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso de designación y jura de nuevos vocales.

En veremos hasta que la Corte decida: los abogados que habían jurado como vocales del Tribunal Superior de Justicia: José Antonio González Nora, Sergio Acevedo, Gabriel Contreras, Lucio de la Vega. (FOTO: JUAN PALACIOS / LA OPINIÓN AUSTRAL).

En paralelo, se abrieron medidas cautelares y expedientes conexos que hoy forman parte del análisis requerido por el máximo tribunal nacional.

En la resolución conocida esta semana, la Corte dejó en claro que necesita acceder a la totalidad de las actuaciones para continuar con el tratamiento del caso. Por eso, además del expediente principal, exigió la remisión de los incidentes cautelares vinculados, las resoluciones internas sobre organización y juramentos, así como información sobre otros procesos relacionados con el mismo objeto judicial.

Ahora, la Corte deberá evaluar todas las actuaciones y decidir respecto de la constitucionalidad o no de la ley que cambió la composición de miembros del TSJ.