El gobernador Claudio Vidal compartió un video en redes sociales donde se refiere al 2025, “un año de gestión y hechos concretos”, para despedirse del período que dejamos atrás y el que comienza con este nuevo 2026.

“Durante 2025, el Gobierno Provincial tomó decisiones para ordenar el Estado, impulsar la producción, sostener la inversión y acompañar el trabajo en cada región”, manifestó.

Luego, sintetizó con algunos de los ejes de la gestión: “Producción, energía, obra pública y desarrollo con una mirada puesta en el futuro”.

El gobernador en la Estancia Alice en El Calafate con el proyecto agroproductivo.

Más adelante, señaló que fueron “hechos concretos, planificación y presencia del Estado en toda la provincia. Santa Cruz Puede”, cerró el mandatario provincial.

En el video institucional se mencionó que el gobernador “ordenó, planificó, y fortaleció la producción en toda la provincia”. En ese orden, se indicó que con la empresa Santa Cruz Puede SAU, se proyectan nuevas plantas industriales, alimentos balanceados, viviendas, maderas, calzado y “valor agregado a nuestros recursos”.

También se dio cuenta que se busca más producción local, menos costos logísticos, más empleo santacruceño.

Vidal recorriendo las represas junto a empresarios chinos.

En tanto, en Energía se sostuvo que se cerraron procesos indispensables. Al respecto, se especificó que la sesión de áreas que eran de la operadora YPF “marcan un nuevo esquema inversión, control y desarrollo en la cuenca del golfo San Jorge “con seis años de inversión asegurada, más trabajo y más capacidad productiva”.

En cuanto a YCRT, se manifestó que avanzó en la reactivación productiva, y que desde el puerto de Punta Loyola volvieron a zarpar buques con carbón santacruceño, recuperando producción, empleo y presencia en el mercado.

El gobernador Claudio Vidal realizando la apertura de los sobres correspondientes a la licitación de las áreas petroleras en FOMICRUZ. (FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL).

Sobre la obra pública, se indicó que volvió a ser motor de desarrollo. Viviendas, escuelas, hospitales, redes de gas, agua y electricidad en cada localidad. “Obras que se inician y que se terminan” y que “llegan donde antes no estaban”, se señaló.

“Este fue un año de trabajo y de tomar decisiones, un año para construir futuro con hechos que ya están en marcha. Santa Cruz Puede”, cerró el video.