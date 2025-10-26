Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con presencia de vecinos y medios locales, Jairo Guzmán, el candidato de La Libertad Avanza a ocupar una banca por Santa Cruz -y actual titular del PAMI- llegó a la Universidad Nacional de la Patagonia Austral para emitir su voto en la mesa 673.

Esta mañana, es de recordar, el juez federal Claudio Marcelo Vázquez dispuso que el espacio político retire de forma urgente los padrones de mesa que contenían una marca de agua con el logo del partido.

La insólita situación se dio en los establecimientos educativos a primera hora de la mañana en la capital provincial. Posteriormente, el magistrado dictó la normativa dirigida al partido La Libertad Avanza (LLA), luego de recibir denuncias de apoderados de otras fuerzas políticas que advirtieron el uso de padrones fiscales con el logo partidario como sello de agua.

El móvil de La Opinión Austral estuvo presente en la votación del candidato y en relación al hecho señaló que “eso es falso, no hay ningún padrón, porque los padrones fueron entregados por la justicia”. Argumentó que “lo que tenemos es una planilla interna nuestra, pero de acuerdo a la acordada número 33 del 2023 de la justicia electoral, está permitido tener cierta identificación partidaria para los fiscales, no tiene nada que ver con los padrones”.

Aún así, agregó, se cumplimentó con la solicitud de Vázquez: “Si el juez indica que lo hagamos, lo vamos a cumplir obviamente”.

Jairo Guzmán. Jairo Guzmán. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Seguidamente, hizo referencia a la jornada democrática y marcó que “creo que es la mejor manera de poder expresarnos como argentinos y creo que tenemos la oportunidad hoy de cambiar el rumbo de un país, así que que se acerque todo el mundo independientemente quién vaya a votar”, expresó el candidato. Guzmán votó en la universidad pública y en relación a esto, consultado por los medios, aseguró que es “parte de lo que hay que mejorar en el Estado”.

En el caso de alcanzar una banca a diputado nacional, el candidato de LLA indicó que, entre sus premisas, está “la reactivación económica que nos afecta directamente a la provincia de Santa Cruz, porque Santa Cruz está padeciendo hace muchos años un problema de desinversión impresionante, y tenemos la herramienta desde el congreso para poder hacer a Santa Cruz productiva”.

Jairo Guzmán. FOTO: JOSÉ SILVA/LA OPINIÓN AUSTRAL

Luego, destacó el sistema de votación que, según indicó, “es muy práctico y no ha tenido mayores inconvenientes”.

Consultado por el comunicado que publicó el ex senador Eduardo Costa, Guzmán “valoró” sus palabras: “Me parece que es una persona que en su momento ha hecho una lucha por cambiar la realidad de la provincia. Agradezco mucho las palabras de apoyo porque realmente creo que es una persona que está retirada de la política, pero que tenga una expresión así con un partido tan nuevo como el nuestro, que viene a cambiar el rumbo, estoy muy agradecido”.

Finalmente, dijo que “acá el gran ganador va a ser el gobierno nacional, porque venimos de tener 37 diputados y vamos a tener muchísimos más, salga como salga la elección, vamos a tener más diputados de los que tenemos ahora, así que ganar, vamos a ganar seguro, hoy es impensable plantearse las elecciones del 2027”.