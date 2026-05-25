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En el 216° Aniversario de la Revolución de Mayo, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, encabezó el acto central en Puerto Santa Cruz.

En la oportunidad, el gobernador estuvo acompañado por parte del gabinete, entre ellos la ministra de Gobierno, María Belén Elmiger.

“Estamos acompañando a todos los vecinos de la localidad, estamos hace dos días recorriendo cada una de las casas y las instituciones municipales”, manifestó la funcionaria, quien también se mostró complacida ante la participación de los vecinos en los actos.

Sobre su recorrida en la antigua capital, comentó: “Debemos reconocer que están funcionando muy bien, el Hogar de Adultos Mayores, el Hogar de Niños, todos los dispositivos de la Municipalidad trabajando en conjunto con los organismo provinciales. El trabajo que hacen y las instalaciones que tienen son muy lindas y muy buenas”.

“Estuvimos recorriendo las casas de los vecinos de la localidad, también las casas del IDUV que se van a terminar. Nos vamos con mucho trabajo, muchas ideas, tenemos que volver después con propuestas definidas para dar soluciones“, subrayó.

Proyectos de Santa Cruz Puede

La ministra también se refirió al proyecto avícola que llevan adelante Santa Cruz Puede SAU y el Municipio de Puerto Santa Cruz.

“Estamos muy contentos porque el proyecto esté instalado hace muy poco, ya está dando frutos y se está ampliando, esto marca el rumbo del que siempre habla el gobernador, la producción, el trabajo y la educación para sacar a Santa Cruz adelante“, señaló.

Asimismo destacó la apertura del Mercado Concentrador Patagónico en Río Gallegos que este sábado abrió por primera vez al público.

“Fue un éxito, más de 400 familias pudieron comprar productos directamente de los productores, la SAU va a ir creciendo se va a replicar en Cañadón Seco y es un beneficio para todos los santacruceños”, manifestó Elmiger.

Por último, sobre el significado de la fecha, afirmó: “El 25 de Mayo es Argentina”.

“Recién estábamos viendo los posteos de todos los organismos, por qué identificamos el 25 de Mayo con el Cabildo’ debería ser una bandera para que sea más federal y nos peleábamos por eso”, comentó sobre las imágenes alusivas a la fecha.

En este sentido, ejemplificó: “Malvinas en Santa Cruz no fue como en toda la Argentina entonces me parece que nosotros como santacruceños deberíamos empezar a resignificar estas fechas patrias y lo que significan para nosotros como provincia más allá de como país, la relación simbólica me parece que es importante“.

Cerrando, reafirmó que la fecha “es súper importante, nos marca el inicio como república libre e independiente y hoy esos valores son los que tenemos empezar a remarcar un poquito más”.