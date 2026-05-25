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El diputado nacional José Luis Garrido brindó declaraciones a Canal 9 tras participar de las actividades oficiales en Puerto Santa Cruz, donde acompañó al gobernador Claudio Vidal.

Destacó el contexto festivo al señalar que la fecha patria se vivió “en un marco de mucha tranquilidad, los vecinos disfrutando”.

Zona Fría

Al abordar la continuidad de los subsidios al gas para la región patagónica, dijop que “hay que tener en claro un par de cuestiones. El beneficio de la zona fría del gas en la Patagonia continúa tal cual como estaba”, “escuché comentarios, leí posteos que indican que aumenta el transporte. Pero en todo el país viene aumentando, no es nada nuevo”.

Explicó que “queda establecido que de Río Negro al norte del país se acaban estos beneficios que van a permitir a aquellos que tienen pileta climatizada tengan que pagar el gas que se produce en la Patagonia al precio que corresponde”.

Para completar este punto, ratificó que “los que vivimos en la Patagonia vamos a seguir teniendo el beneficio y podremos discutir si el transporte se encarece un poco más. Básicamente es una cuestión mínima si es que llega a ocurrir”, concluyó de forma firme sobre el impacto, reafirmando que “el beneficio de la zona fría para los patagónicos sigue igual”.

Financiamiento estratégico

Respecto al pedido de USD 600 millones de deuda de parte del Poder Ejecutivo Provincial, reclamó madurez a las distintas fuerzas y trazó una comparación histórica sobre el endeudamiento público.

“Hablo con todo el arco político provincial constantemente, lo que tengo para decir que la dirigencia política de Santa Cruz se tiene que sincerizar”, reclamó el legislador santacruceño.

En esa misma línea argumental, recordó que “no hay una sola provincia en Argentina que no haya tomado deuda, Argentina tomó deuda”.

A la vez, lanzó una fuerte crítica a la gestión anterior al aseverar que “la deuda que tomó Alicia Kirchner antes de irse fue carísima”.

Aseguró que “los santacruceños tenemos que entender que no podemos avanzar si no discutimos la provincia que queremos que es la de la industrialización y desarrollo. Eso viene de la mano del financiamiento”.

José Luis Garrido, diputado nacional de “Por Santa Cruz”.

Justicia provincial

Finalmente, el diputado nacional se refirió al presente del Tribunal Superior de Justicia y dejó en claro las acciones legislativas que impulsó en el Congreso de la Nación.

“Presenté un proyecto en la Cámara de Diputados de la Nación, entendí que la definición que dio la Corte Suprema se tendría que haber dado por decreto del presidente entre enero y febrero. Se dilató varios meses”, cuestionó sobre los plazos del proceso.

Del mismo modo, criticó con dureza las protestas sindicales que frenaron la actividad parlamentaria local al calificar como “una barbaridad que un gremio no permita a una legislatura sancionar una ley”.

Al vincular este conflicto con el escenario electoral, denunció que “el mismo representante de judiciales fue candidato en El Calafate por el kirchnerismo. No es casualidad, hay un mecanismo de la oposición de poner palos en la rueda y entorpecer una gestión”.

Ante esta situación, advirtió que “en esta coyuntura creo que perdemos todos los santacruceños”.

Como cierre de su análisis, el legislador vinculó la resolución de estas trabas institucionales con la reconversión económica de la población al concluir que “la reconversión económica de Santa Cruz la necesitamos todos a lo largo y ancho de la provincia”.

“Sea la gestión que venga serán solamente pagadores de salarios y malos salarios porque para pagar mejor tenemos que desarrollarnos”, concluyó.