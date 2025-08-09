Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves cerró el plazo para inscribir a los frentes electorales de cara a las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. Como había adelantado La Opinión Austral, el oficialismo de “Por Santa Cruz” irá con SER, la Unión Cívica Radical (UCR) y Encuentro Ciudadano (EC).

Al respecto, el presidente del partido que gobierno la provincia, SER Santa Cruz, Hernán “Colo“ Elorrieta, se refirió al armado de ese sector político que intentará ratificar su muy buena elección, tanto en agosto como en octubre del 2023, donde se hizo con la gobernación y varias intendencias, respectivamente.

“Como presidente del Partido SER Santa Cruz, me enorgullece firmar, una vez más, junto al Radicalismo y Encuentro Ciudadano, el acuerdo electoral Por Santa Cruz“, expresó a través de las redes sociales.

Dirigentes de SER, Encuentro Ciudadano y la UCR, en la firma del compromiso antes de la inscripción como frente electoral.

“Este es un compromiso que trasciende banderas partidarias, porque entendemos que los desafíos que enfrenta nuestra provincia requieren unidad, honestidad y una visión de futuro“, señaló más adelante.

Cabe destacar que de la firma del acuerdo del frente electoral participaron el propio Hernán Elorrieta (SER), Gabriel Oliva (Encuentro Ciudadano) y Marcela Padrón (UCR).

“En las últimas elecciones ya conformamos este mismo frente, y hoy reafirmamos nuestra convicción: seguimos apostando al trabajo conjunto, al diálogo y a la construcción colectiva“, manifestó el presidente del partido SER.

Finalmente, consideró: “Decidimos caminar juntos para defender los intereses de nuestra gente, generar oportunidades y garantizar que cada decisión esté pensada para el bienestar de los santacruceños y santacruceñas”.

Cabe destacar que, aunque esto no está confirmado oficialmente, se descuenta que el primer candidato a diputado nacional por ese espacio será un integrante del partido que tiene como su máximo referente al gobernador Claudio Vidal. Otros integrantes de esa lista serán del radicalismo y Encuentro Ciudadano.