Santa Cruz se posiciona entre las cinco provincias de Argentina que continúan invirtiendo en desarrollo de infraestructura. Bajo la conducción del gobernador Claudio Vidal, el distrito provincial sobresale en el plano nacional ante la paralización de obras signado por falta de recursos y el ajuste presupuestario.

“En Santa Cruz no estuvimos reactivos: seguimos ejecutando obras y generando trabajo a pesar de la crisis”, señalaron desde el Ejecutivo. Las inversiones alcanzan a toda la provincia.

La continuidad de la obra pública es una definición política de la administración del gobernador Claudio Vidal, pero también es un mensaje político: sostener el crecimiento y la planificación a largo plazo -aún en contextos adversos- es una “decisión estratégica para garantizar derechos básicos y progreso en todo el territorio santacruceño”.

La construcción de viviendas motorizó la obra pública.

En el primer semestre de este año, la obra pública provincial estuvo motorizada por proyectos energéticos como “ampliación de redes de gas” y de “electricidad“, además de la “entrega de viviendas en distintas localidades“.

Cada infraestructura desarrollada tuvo el sensible objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas. Se trata de necesidades de primer orden ante los duros inviernos que se registran por esta región y eso el Gobierno lo comprende.

La inversión estatal no se detuvo allí. Se sumó la “entrega de viviendas” en distintas ciudades y pueblos, beneficiando a cientos de familias. En un contexto de desafíos para el mercado laboral argentino, estas iniciativas dinamizaron la economía local a través del empleo directo e indirecto.

Una vecina dijo que después de 12 años, le cambió su vida.

Esperanza

¿Cómo impactó la inversión en obra pública? El barrio “Julieta Nueva Esperanza” se encuentra ubicado entre los barrios San Benito y Bicentenario de Río Gallegos, delimitado por las calles 29, 27 y 38. El sitio originalmente se destinaría para “espacios verdes”, pero pasaron los años y no hubo avances. Ante la demanda social de construir la casa propia, el lugar fue “ocupado” en los últimos diez años.

La lucha de aquellos vecinos logró la adjudicación de las tierras a través del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV). Pero quedó pendiente la conexión de los servicios urbanos esenciales.

En Río Gallegos, una persona en silla de ruedas se emocionó el charlar con el gobernador.

Bajo este Gobierno provincial, Distrigas SA abrió el diálogo y luego de numerosas reuniones, se dieron pasos firmes para evaluar la factibilidad del proyecto. Una vez cumplidos todos los requisitos técnicos y legales -incluyendo adjudicación, ocupación legal y amojonamiento del terreno-, el Gobierno provincial avanzó con el diseño del proyecto.

“El proyecto contempla una red total de 1.850 metros de cañería para abastecer a 105 usuarios. En esta primera etapa se logró conectar a 35 familias. En la siguiente se completará la conexión para los 70 usuarios restantes“, se informó.

Testimonios

“Muchas gracias por esta obra. Tengo fe en esta gestión”, le dijo al gobernador Claudio Vidal una de las vecinas beneficiada por esta obra pública. El encuentro se concretó en el hogar de la mujer, luego de la inauguración de la red de gas. Agregó que “los barrios pobres siempre son marginados y es mucho sacrificio para nosotros”; “soy discapacitada, hay jubilados y niños. Pasaron muchos gobiernos y queremos agradecerles, el país no está pasando por un buen momento y ustedes miraron al pobre”.

La gestión de Claudio Vidal sobresale a nivel nacional por el desarrollo de obras.

Otra mujer, que también pudo dialogar con el gobernador, se tomó un momento para agradecerle: “Significa un montón para nosotros. Después de 12 años de estar en el frío, se nos había negado hasta carbón”, detalló.

Una tercera vecina dijo: “Con el gas ya es otra cosa, no podíamos subsistir con la leña por el frío que se siente en el invierno. Fue muy duro”.

“Este proyecto es un ejemplo concreto de lo que se puede lograr cuando el Estado escucha a los vecinos y trabaja de manera articulada con la comunidad para garantizar derechos fundamentales como el acceso al gas domiciliario”, marcaron desde el Poder Ejecutivo provincial.