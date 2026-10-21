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En el marco de la recorrida que encabezó el gobernador Claudio Vidal por las áreas petroleras de Koluel Kayke y Piedra Clavada, donde Crown Point Energía puso en marcha una campaña de perforación de tres pozos, el secretario de Estado de Gobierno e Interior, Hernán Elorrieta, destacó el significado que tiene para Santa Cruz recuperar equipos, inversiones y puestos de trabajo en una industria que atraviesa un escenario complejo a nivel nacional.

“Se vuelve a reactivar la industria petrolera. En una actividad convencional que está parada en todo el país, que Claudio Vidal vuelva a lograr traer los perforadores para nosotros es un antes y un después de lo que se estaba viviendo”, expresó el funcionario, al poner en valor las gestiones realizadas por el mandatario provincial para impulsar nuevas inversiones en la Cuenca del Golfo San Jorge.

Se valoró el trabajo conjunto que permitió concretar el regreso de equipos de perforación a la provincia. En la foto, la recorrida del gobernador.

Elorrieta remarcó que la recuperación de la actividad hidrocarburífera representa mucho más que la puesta en marcha de equipos de perforación, ya que tiene un impacto directo sobre la economía provincial, el empleo y los recursos que ingresan a Santa Cruz. “Esto es más regalías para la provincia, es más trabajo para los trabajadores, es poner en funcionamiento yacimientos que estaban totalmente parados”, sostuvo, y manifestó sentirse “contento y orgulloso de todo el trabajo que se viene haciendo”.

La recuperación de la actividad

Uno de los aspectos que Elorrieta destacó especialmente fue la presencia de trabajadores durante la recorrida del gobernador por los yacimientos, una imagen que, según sus declaraciones, refleja la importancia de recuperar la actividad en los campos petroleros santacruceños.

“Si habrán visto la cantidad de trabajadores, es impresionante”, expresó, al referirse al movimiento generado por el inicio de las tareas de perforación.

En ese sentido, el funcionario valoró el trabajo conjunto que permitió concretar el regreso de equipos de perforación a la provincia y reconoció especialmente la labor del Ministerio de Energía y Minería.

“Estamos agradecidos por todo el trabajo que se viene haciendo, a Jaime Álvarez y a todos los que trabajaron en este proyecto para que San Antonio vuelva a Santa Cruz y haya perforación de vuelta”, manifestó.

Elorrieta destacó la presencia de trabajadores durante la recorrida del gobernador por los yacimientos.

Una apuesta por el trabajo

La nueva campaña, que contempla una inversión estimada de 7,27 millones de dólares y se desarrolla con el equipo SAI 383 de San Antonio Internacional, constituye un paso dentro de la estrategia provincial orientada a recuperar la producción de hidrocarburos y promover el cumplimiento de los compromisos de inversión asumidos por las operadoras.

Para Elorrieta, el inicio de estos trabajos adquiere especial relevancia en un contexto en el que la actividad convencional enfrenta dificultades y la recuperación de equipos resulta fundamental para sostener el desarrollo de las localidades vinculadas históricamente con la industria petrolera.

Sus declaraciones pusieron de relieve el impacto económico y social de estas inversiones: más actividad en los yacimientos significa oportunidades laborales, movimiento para las empresas vinculadas al sector y mayores posibilidades de generación de recursos para la provincia.

De esta manera, el secretario de Estado de Gobierno e Interior destacó el rumbo impulsado por la gestión de Claudio Vidal, con el objetivo de que Santa Cruz vuelva a fortalecer su actividad hidrocarburífera, recuperar capacidad productiva y generar nuevas oportunidades para los trabajadores santacruceños.