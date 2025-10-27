Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Como cada 27 de octubre la básica “Los Muchachos Peronistas” realizó el acto homenaje al expresidente Néstor Kirchner, en este caso a 15 años de su fallecimiento. Con la presencia del referente y amigo personal de Néstor, el dirigente Rudy Ulloa, recordaron la figura de quien fuera –además- intendente de Río Gallegos y gobernador de la provincia.

Del evento participaron figuras como Carlos Zannini, Oscar Truco, Pablo Noguera, Alejandra Pinto, Matías Bezi, Juan Carlos Batarev, José Pepe Bodlovic, Miriam Aguiar, entre otros. Además de agrupaciones políticas, integrantes del Consejo Provincial y el Consejo Local del Partido Justicialista, y vecinos del barrio del Carmen.

Carlos Zannini exhibe una remera con la inscripción “Cristina Libre”. A la izquierda, Juan Carlos Batarev. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Antes de iniciar el acto, Rudy Ulloa habló con La Opinión Austral y expresó la alegría de reencontrarse con tantos compañeros. Por su parte, sobre cómo vería el expresidente a la Argentina, luego de la jornada electoral de este domingo 26 donde a nivel país se impuso La Libertad Avanza. Al respecto, señaló que lo vería “triste” aunque “ayudando y militando, es la realidad que nos toca, la gente es sabia, siempre respetamos el voto popular y está marcando los caminos que tenemos que corregir y seguiremos en la lucha, no hay que dramatizar esto, en dos años más hay elecciones devuelta”.

Rudy Ulloa y la presidenta del PJ provincial, Miriam Aguiar. Detrás, la escultura homenaje a Néstor Kirchner en el barrio del Carmen. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Más adelante, consultado específicamente sobre los comicios en Santa Cruz, donde se impuso el peronismo luego de varios años en una elección intermedia, subrayó: “La gente está, los compañeros están, los vecinos están y queremos retomar algo que veíamos viendo bien” aunque “hay que seguir corrigiendo, hay que seguir trabajando y en el país va a suceder lo mismo, en un añito y medio más vamos a estar consultando nuevamente a la gente y ellos nos marcarán lo que tenemos que hacer, no hay mucho misterio”.

“La gente es sabia, siempre respetamos el voto popular”, indicó Rudy Ulloa a La Opinión Austral, en relación a los comicios nacionales. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

Finalmente, sobre cómo ve a los ciudadanos de a pie con los que habla, Rudy Ulloa manifestó: “La está pasando mal, como en general, todo el mundo la está pasando mal, no hay políticas claras, hay que llamarle la atención a la gente que tiene la responsabilidad de gobernar y que se pongan al frente de todo lo que está pasando, mucho discurso y poco…la gente lo corrige a eso”, subrayó.

El legado de Kirchner

Ya durante el acto se realizó la tradicional ofrenda floral y, en representación de Los Muchachos Peronistas, el dirigente Pablo Noguera se dirigió a los presentes con un fuerte discurso de reivindicación del peronismo y del kirchnerismo. Lo recordó cómo caminaba no sólo ese barrio sino toda la provincia, afirmó: “Empezó a construir de a poco ese movimiento que logró que tengamos una Río Gallegos que sea ciudad, porque antes de Néstor Kirchner era un pueblo, Él lo hizo ciudad”. Mientras que “cuando llegó a la gobernación puso a Santa Cruz en el mapa, haciendo lo que mejor supo hacer que fue trabajar para la gente; empezó a construir escuelas, viviendas, caminos, hospitales…”.

El acto se desarrolló pasadas las 19:00 en el histórico barrio del Carmen de Río Gallegos. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

A nivel nacional, “a algunos que son distraídos y que hoy quieren denostar su apellido; hoy su imagen es cada vez más grande porque nosotros los peronistas, los kirchnernistas, sabemos lo que es tener una argentina grande, pujante, económicamente libre porque él pagó al FMI; socialmente justa porque incluía a todos los compañeros y compañeras del país; y políticamente soberana porque de ahí, donde él estuvo (la Casa Rosada), salían las decisiones políticas y no tenía que esperar que vengan desde el FMI o de Estados Unidos a decirle qué es lo que tenía que hacer”, dijo entre otras cosas.

“Hay algunos que son distraídos y que hoy quieren denostar su apellido”. Pablo Noguera.

Luego tomó la palabra el diputado provincial José “Pepe” Bodlovic, quien rememoró la creación del Frente Para la Victoria Santacruceña y dejó un mensaje claro para el 2027: pidió volver a construir ese frente para recuperar la gobernación de la provincia, lo que arrancó aplausos de todos los concurrentes. “Acá nació el Frente Para la Victoria Santacruceña, Néstor llevó a cada una de las localidades el progreso porque no teníamos nada”, enfatizó al tiempo que dijo: “Néstor nos hizo grande”.

Matías Bezi, dirigente de La Cámpora, en una de las ofrendas florales en la escultura de Néstor. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

También recordó que el FPVS se hizo camino en todo el país. “Recordando aquel frente yo quisiera que se vuelva a reeditar y volvamos a ganar elecciones con el Frente Para la Victoria Santacruceña, un frente que era una forma distinta de hacer política”, sostuvo al tiempo que destacó que el gobernador de Formosa Gildo Insfrán sigue aún ese camino.

José “Pepe” Bodlovic pidió el regreso del Frente Para la Victoria Santacruceña. (Foto: José Silva/La Opinión Austral).

“Néstor y Cristina ganaron la elección provincial y tantos dirigentes provinciales que entendieron y trabajaron y no quiero que nadie se enoje pero junto a todos esos dirigentes sobresalía Pablo Grasso y lo digo con un absoluto respeto, los dirigentes de Santa Cruz deben unirse y llevarlos a todos a la victoria en el año 2027; tenemos que ser ganadores, trabajemos para eso”, remarcó. “Le dimos una lección a Milei y Vidal, llevamos dos santacruceños a la Cámara de Diputados de la Nación que no se van a doblar y van a defender los intereses de los santacruceños y los argentinos”, y finalmente sacó un pañuelo con una inscripción y expresó: “Cristina libre”.

Cabe destacar que el exsecretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini también exhibió una remera similar y posó para La Opinión Austral. Uno de los ausentes del acto fue el exsenador Pablo González, quien solía estar en este evento. Antes de retirarse, los presentes cantaron la Marcha Peronista.